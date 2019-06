Be EU. Violența domestică, o problemă mondială

foto: Pixabay.com

Violența de gen nu este o problemă ce poate fi tratată cu ușurință.

Peste 250 de milioane de femei și fete din Uniunea Europeană sunt victimele violenței. Costul la nivelul societății, ca urmare a violenței sexuale în UE, se ridică la 226 de miliarde de euro anual.

La nivel european, 1 din 10 femei a fost supusă hărțuirii sexuale sau urmăririi obsesive prin intermediul noilor tehnologii. 75% dintre femeile care ocupă poziții decizionale superioare au fost nevoite să suporte acte de hărțuire sexuală.

"Principalul lucru pe care trebuie să-l facem este să convingem toate statele membre să ratifice Convenția, pentru că acesta este cel mai bun dintre instrumentele legale pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor.

Am făcut unele progrese cu o parte dintre statele membre și am mai avansat, dar încă mai există rezistență. Dacă toată lumea ar ratifica și implementa această convenție, am putea vedea o reducere semnificativă a numărului de incidente violente asupra femeilor", a spus europarlamentarul Julie Ward, la Be EU.

La rândul său, europarlamentarul Gabriela Zoană, singurul român membru în Comisia pentru drepturile femeii și egalitate de gen (FEMM) din Parlamentul European, afirmă că violența asupra femeii nu este doar fizică.

"Când vorbim despre violență domestică vreau să se înțeleagă foarte bine că nu este vorba doar de violență fizică, ci și despre violență emoțională, este vorba despre agresivitate sub toate formele ei.

Este vorba, din păcate, și despre violență sexuală. Am întâlnit de foarte multe ori în țară violența emoțională, jignirile repetate. Determinarea doamnei din familie de a scăpa de această traumă pe care o trăiește a condus de foarte multe ori, fără ajutorul statului, să-și piardă stima de sine, pentru că partenerul sau chiar tatăl au ținut să-i arate că este mai puțin capabilă", a explicat Gabriela Zoană.