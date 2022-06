Care este viitorul "Fit for 55" după deciziile luate în Parlamentul European

Sistemul acoperă acum 43% din emisiile sectoarelor relevante. Comisia pentru mediu a căutat să mărească acest prag la 67%, însă unele partide de dreapta și extremă dreapta au contestat, cerând doar 61%.

Prin faptul că nu au putut să ajungă la un compromis privind piața de carbon europeană, raportul s-a întors la comisia de specialitate din Parlamentul European. Asta este o situație importantă pentru că EU ETS stă la baza pachetului EU Green Deal.

Nu înseamnă însă că tot pachetul a căzut. Unele dintre piesele de legislație vor trece și acelea vor fi negociate în trei cu Comisia Europeană și Consiliul, dar având în vedere că pachetul Fit for 55 se baza pe revizuirea și introducerea piețelor, faptu că EU ETS a fost respins are consecințe asupra întregului pachet și asupra întregului proces.

Informațiile au fost comentate, sâmbătă la Be EU, de europarlamentarii Victor Negrescu (S&D) și Gheorghe Falcă (PPE).

"Acest pachet a început destul de dificil pentru multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv pentru România. Noi am respins ca ETS-ul să meargă pentru mobilitate și pentru zona de rezidențial, lucru care a trecut cum a vrut România în amendamente. Apoi am vrut să introducem energia nucleară și gazul în finanțarea europeană ca sursă de tranziție verde - și acest lucru a trecut.

Am reușit să ducem procentul pentru creșterea fondului de modernizare de la 2 la 2,5%. Efectiv, noi am reușit prin amendamente să corectăm acest program al Uniunii Europene și am ajuns la votul final. Și aici, cu regret, grupul socialiștilor au votat împotrivă pentru că doresc să fie mai verde acest proiect ETS", a spus Gheorghe Falcă.

Întrebat de ce acest blocaj și care crede că va fi rezultatul final, Victor Negrescu a răspuns:

"Raportul se întoarce în comisiile de resort la nivelul Parlamentului European și o să fie discuții în continuare. Și sunt convins că o parte din ideile exprimate de noi în plen vor fi preluate în negocierile finale".