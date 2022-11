Comisia Europeană se pregătește să lase Rusia fără bani | Sunt vizate active de sute de miliarde de euro

Bruxellesul explorează cu partenerii UE opțiuni legale de a compensa Kievul pentru pagubele aduse țării în urma războiului, transmite presa internațională.

Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alte țări occidentale dezbat de luni de zile cum să sechestreze în mod legal activele rusești din străinătate, atât de stat, cât și private, care au fost anterior înghețate prin efectul sancțiunilor.

Problema este că în majoritatea statelor membre UE, sechestrarea bunurilor înghețate este posibilă legal numai în cazul în care există o condamnare penală.

Multe bunuri ale cetățenilor ruși aflați pe lista de sancțiuni sunt greu de sechestrat sau chiar de "înghețat", pentru că sunt înregistrate pe numele unor membri ai familiei sau ale altor persoane, ca paravan.

"Am blocat 300 de miliarde de euro din rezervele Băncii Centrale ruse și am înghețat 19 miliarde de euro din banii oligarhilor ruși", a declarat Ursula von der Leyen (foto), președintele executivului UE.

Ea a adăugat că, nu peste mult timp, UE și partenerii săi ar putea gestiona și investi aceste fonduri.

Încasările ar urma să meargă către Ucraina.

"Vom lucra la un acord internațional cu partenerii noștri pentru a face acest lucru posibil. Împreună, putem găsi căi legale de a ajunge la asta", a arătat von der Leyen.

Ea a mai precizat că UE propune înființarea unui tribunal special, susținut de Națiunile Unite, "pentru a investiga și urmări penal crima de agresiune a Rusiei".

"Vom colabora cu CPI (Curtea Penală Internațională) și vom ajuta la înființarea unui tribunal special care să judece crimele Rusiei. Împreună cu partenerii noștri, ne vom asigura că Rusia plătește pentru devastările pe care le-a provocat, folosind în acest sens fondurile înghețate ale oligarhilor și activele băncii sale centrale", a mai precizat șefa Comisiei Europene.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9