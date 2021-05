Comisia Europeană urmărește cazul ursului Arthur: "Serviciile mele cercetează detaliile acestui caz, pe care îl urmărim foarte atent"

"Serviciile mele cercetează detaliile acestui caz, pe care îl urmărim foarte atent", a declarat comisiarul pentru mediu în timpul unei audieri la Comitetul pentru mediu al Parlamentului European.

"Am încredere că autoritățile române vor investiga acest incident îndeaproape", a mai spus acesta ca răspuns al unei interpelări înaintată de europarlamentarul român Nicolae Ștefănuță din grupul Renew Europe, potrivit Politico.

Grupurile ecologiste au declarat săptămâna trecută că prințul Emanuel von und zu Liechtenstein a vizitat România în martie și a împușcat un urs în vârstă de 17 ani într-o rezervație naturală, sub pretextul că avea derogare pentru uciderea acestuia.

Agent Green, un ONG din România care a făcut public cazul, acuză că Ministerul Mediului nu a protejat și gestionat suficient ariile protejate din programul Natura 2000, inclusiv cea în care a avut loc incidentul.

Vânătoarea de trofee este ilegală în România, iar urșii bruni sunt protejați de directiva UE privind habitatele, care interzice vânătoarea animalelor sălbatice, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale.

Procurorii DNA au deschis dosar penal in rem în cazul lui Arthur

"Procurorii din cadrul DNA efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz – Ojdula.

Urmărirea penală se face doar cu privire la faptă (“in rem”).

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidență penală", se arată în răspunsul DNA transmis reporterilor Antena 3.

