Ministrul Cristian Ghinea: "La Bruxelles sunt semne de mirare cu privire la Planul de zeci de miliarde de euro pentru România"

Ghinea precizează că Planul, în forma finală, nu a fost depus dar a confirmat că oficialii Comisiei Europene au "semne de mirare" legate de sumele solicitate de România pentru infrastructura rutieră. De asemenea, sunt probleme și cu alocările solicitate pentru irigații.

Nu este cert că România va depune PNRR până la termenul recomandat, 30 aprilie anul curent, a spus Ghinea, într-o intervenție la Antena 3.

Cristian Ghinea: România, singura care a propus o alocare atât de mare la Transporturi. Avem nevoie pentru autostrăzi

"Se lucrează cu Comisia Europeană pe componentele extinse. Lucrăm la aceste componente, care sunt tehnice, le trimitem la serviciile Comisiei, așteptăm feedback scris şi avem discuții, apoi discutăm cu ministerele de linie (din România, n.r.) pentru a îmbunătăți componenta, le trimitem, primim feedback şi tot aşa.

Pe parcursul acestui dialog informal, foarte intens, mai schimbăm lucruri. Acest proces este foarte complex, se întâmplă acum şi nu e vorba de nicio respingere, pentru că PNRR nu a fost trimis oficial.

Am spus încă de când am preluat mandantul că România este singura țară care propune o alocare atât de mare pentru Transporturi şi că sunt semne de mirare la Comisie şi că, în acelaşi timp, noi vom insista pentru o alocare mare pe infrastructură rutieră şi pe Transporturi, în general, pentru că România are nevoie să termine lanţul de autostrăzi.

Cristian Ghinea: După depunerea PNRR, urmează două luni de negocieri

La irigaţii, este diferit. Sunt puncte de vedere diferite referitoare la respectarea principiilor de protejare a mediului în propunerile făcute de Ministerul Agriculturii.

În opinia Ministerului, aceste principii sunt respectate. Serviciile Comisiei ridică semne de întrebare pe care le discutăm acum cu Ministerul. Există scepticism pe acest subiect. Este 'work in progress'.

Lucrăm pe aceste componente şi vom anunţa când le vom trimite. Urmează două luni de evaluare şi abia apoi putem vorbi de acceptare sau de respingere", a explicat ministrul.

Portugalia este prima ţară care a depus Planul său naţional dar Ghinea argumentează că sunt alte state - Olanda, Bulgaria, Filnanda - care au anuţat că nu vor depune aceste planuri în termenul recomandat.

Europarlamentarii Buşoi şi Negrescu se ceartă pe PNRR

"Nu e vorba de cine trimite primul, ci de a trimite planuri bune", a spus Ghinea.

În schimb, europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține că Planul elaborat de autoritățile de la București este respins.

"PNRR prezentat de Guvern nu a fost acceptat de Comisia Europeană. Planul Portugaliei a fost acceptat. În următoarele zile vom vedea şi alte state cărora li se aprobă planurile. Guvernul României a trimis peste 1.000 de pagini la Bruxelles (informație preluată de la ministrul Ghinea, n.r.) Nu există transmitere informală", a argumentat Negrescu.

Europarlamentarul liberal Cristian Buşoi intervine şi îl contrazice pe Negrescu, reluînd argumentul ministrului Cristian Ghinea, conform căruia PNRR nu a fost depus oficial şi, în consecinţă, nu putea fi respins.

Buşoi şi Negrescu se contrazic şi vorbesc unul peste celălalt.

"Până la finle lui aprilie trebuia să avem un PNRR final, pe care să-l depunem complet, după negocieri, la Comisia Europeană. Iată că, potrivit vicepremierului Barna, abia în a doua parte a lunii mai se va veni cu o formă finală. Deci un decalaj față de finalul lunii aprilie. Aceste probleme semn pe zona de irigații, de transporturi, de digitalizare - unde nu atingem ținta de 20% - sunt grave, trebuie corectate. Prin dialog într-un demers constructiv, nu cu planuri de 1.000 de pagini", a insistat europarlamentarul PSD.

"Nu a existat nicio respingere a acestui proiect, care urmează să fie adoptat de guvern probabil săptămâna viitoare...au exisat nişte susgestii (...) de a face modificări înainte de a trimite oficial planul. Sunt 2 luni în care statele vor negocia cu Comisia Europeană şi abia atunci vom şti dacă acceptat sau nu", a spus, la rândul său, Cristian Buşoi.

