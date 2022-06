Europarlamentarul Nicolae Ștefănuță explică pachetul european "Fit for 55": E vorba de ambițiile legate de climă, importante și pentru români

"Este vorba de ambițiile legate de climă, care sunt importante și pentru români. Tocmai zilele acestea asistăm la seceta în sudul țării. Am văzut că în județul Dolj sunt trei localități unde se da apă cu porția, printre care și Dabuleni." spune Nicolae Ștefănuță.

"Este important ca oamenii să conștientizeze de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Faptul că planeta se încălzește, faptul că noi am pierdut 3000 de hectare în județul Dolj, de la Revoluție încoace, din cauza secetei și a deșertificării. Faptul că întreaga Dobroge devine din ce în ce mai mult un deșert. Toate lucrurile acestea au legătură cu viața noastră.

Ambițiile acestea climatice sau de poluare, că este și un pachet legislativ legat de mașini, au de a face și cu sănătatea noastră. Pentru că trăim în orașe îmbâcsite, acoperite tot mai mult de mașini, și românii trăiesc, în medie, cu 10 ani mai puțin decât alți europeni. Poluarea are un rol și asta nu se găsește în PIB. Se găsește în sănătatea oamenilor și în faptul că mai mulți români pierd mult prea devreme.

Pachetul acesta a fost blocat săptămâna trecută la Strasbourg, unde am votat în plen. Dar se deblochează repede. Durează două săptămâni.

Costurile, dacă nu acționăm, sunt mult mai mari. Vedem, de la an la an, ce înseamnă costurile nepregătirii. (...) 2021 a fost cel mai cald an din istorie. S-ar putea că 2022 să fie din nou. Până unde mergem? Când am trecut marginea prăpastiei? Nu ar fi mai bine să fim deja pregătiți astăzi? Un incendiu mare de pădure ar fi catastrofic, sau inundații de mare amploare, sau fenomene meteorologice extreme. (...) Timpul trece repede si trebuie să acționăm acum", a mai explicat europarlamentarul.