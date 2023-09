Europarlamentarul Rareș Bogdan, vicepreședinte PNL: "După eșecul admiterii în Schengen, românii s-au dus spre mișcările radicale!"

Europarlamentarul Rareș Bogdan, vicepreședinte al PNL, a avertizat asupra creșterii sentimentului anti-european în România, pe fondul blocării țării noastre la intrarea în Schengen și în contextul în care fermierii locali nu vor mai fi protejați în fața invadării piețelor naționale cu cereale ucrainene.

Sursa foto: hepta / Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

"A fost, aseară, o dezbatere în plenul Parlamentului European, la care am participat împreună cu Daniel Buda și Dan Motreanu.

Solicităm o prelungire a acestui acord (de suspendare a importurilor de cereale ucrainene în cinci state UE, inclusiv România, n.r.), pentru că, altfel, atât fermierii polonezi, cât și fermierii români amenință, deja, cu proteste, cu reacții. Deci, cred că ar trebui să ne gândim extrem de serios la asta, pentru că, în caz contrar, putem să vorbim despre o creștere a o creștere a propagandei Rusiei. Și cred că lucrul ăsta ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că, vedeți, în România nu s-a vorbit de mișcări extremiste.

Noi am fost în stare să alegem un președinte ultra-minoritar, religios și etnic, votat de 6,7 milioane de români. Noi suntem țara unde cele două regiuni, Dobrogea și Transilvania, sunt exemple de bune practici în ceea ce înseamnă relațiile interetnice și inter-religioase. Suntem un exemplu al toleranței la nivel european și egalitatea de șanse este o realitate în România.

Rareș Bogdan: "România nu poate renunța la Europa"

Atât înainte, cât și după refuzul admiterii în Schengen, am anunțat că mișcările de extremă dreapta vor prinde elan, mișcările ultranaționaliste, anti-Bruxelles, anti-europene vor avea 'vânt în pupă' iar lumea s-a uitat cel puțin ciudat. Ei, iată că astăzi lucrurile acestea s-au adeverit.

După refuzul României în Schengen, partidele mainstream, cele două partide aflate la guvernare, au coborât în sondaje, iar românii, pe bună dreptate revoltați, nu au mai analizat chestiunile bune sau de echilibru, raționale, pe care ar trebui să le genereze votul sau simpatia, ci s-au dus spre mișcările extrem de gălăgioase, extrem de radicale, fără să se gândească că România nu poate renunța la Europa, pentru că intrăm în faliment, că 830.000 de fermieri români au nevoie de 2,3 miliarde de euro, bani europeni, subvenție directă pe care îi primesc, că spitalele României, școlile României, drumurile României se fac cu bani europeni, că România are nevoie de banii din PNRR și de banii din fondurile structurale.

Rareș Bogdan: "Încă există un cadru democratic în România, rămâne de văzut pentru cât timp"

Când le explici și le spui toate lucrurile acestea (...), își schimbă atitudinea și înțeleg că nu poți să te lupți cu Europa. Poți să îi aduci argumente Europei, poți să vii cu detalii și să-ți folosești toată capacitate intelectuală și rațională pentru a le arăta că greșesc.

Dar lucrurile acestea se întâmplă în momentul în care există un cadru democratic. Încă există în România un cadru de democratic. Pentru cât timp, vom vedea.

Rareș Bogdan: "Ce fac cancelarul Nehammer și ministrul Karner este o bătaie de joc la adresa Europei"

Ceea ce fac cancelarul (austriac) Nehammer și ministrul (de Interne) Karner reprezintă o sfidare continuă, o bătaie de joc la adresa Europei, a instituție a Consiliului European, a Comisiei Europene, a Parlamentului European, care are nu mai puțin de șase rezoluții în favoarea României, ultima, votată cu cea mai mare majoritate din istoria prezenței României în Parlamentul European și în Uniunea Europeană.

Așa că, în momentul acesta, lucrurile trebuie să fie extrem de clare. Argumentele nu sunt doar la noi. Argumentele trebuie să vină și dinspre Consiliu, și despre Comisie, pentru că România este țară-cheie pentru tot ceea ce înseamnă transfer umanitar, pentru tot ceea ce înseamnă transfer de refugiați.

Peste șase milioane de refugiați din Ucraina au intrat în România.

Iată că din nou avem probleme cu fermierii noștri, care stau cu tonele de grâu în hambare sau pe câmp, pentru că nu mai au unde să le depoziteze în continuare. Am deschis granițele și transportăm grâu pentru nordul Africii, înțelegând situația umanitară de acolo. Transportăm grâu prin portul Constanța și pe drumurile din nordul României spre granița de vest. Suntem cât se poate de deschiși, ne-am securizat granița, am alocat 2% (din PIB), ne pregătim să alocăm 2,5% din apărare. Totuși, azi dimineață au căzut bucăți de drone în capul românilor din Tulcea. Pentru prima dată am văzut chestiuni care păreau neverosibile acum doi ani. O alarmă pe telefonul personal al fiecăruia dintre cei de acolo cu privire la securizarea lor în adăposturi.

Toate lucrurile astea înseamnă pentru România un efort. România pierde bani din cauza blocării accesului în Schengen. 1,7% din PIB este pierderea pe care o înregistrează România.

Rareș Bogdan: "Să vorbești de solidaritate când România e umilită mi se pare cel puțin sfidător"

România este umilită, milioane de români stau la cozi sau intră pe coridoare marginale în aeroporturi, stau la cozi la granițe. Și să vorbești de solidaritate, să vorbești de unitate, să vorbești de egalitate de șanse când toate aceste lucruri se întâmplă, mi se pare cel puțin sfidător.

Trebuie să fim sinceri unii cu alții, pentru că noi noi nu apărăm de azi, de ieri, Europa. Noi am apărat creștinismul de 500 de ani, apărăm Europa de 500 de ani.

Nu poate să vină un cancelar trecător - când un (fost) ministru de Externe austriac, care a dansat la nuntă cu Vladimir Putin, a anunțat că se mută în Sankt Petersburg - și să blocheze accesul unui unui stat precum România în spațiul de liberă circulație.

Rareș Bogdan: "7% din PIB-ul austriac este format din companii din România, am putea folosi acest lucru"

Este rușinos.

România trebuie să fie mult mai dură, mult mai drastică, mult mai acidă și, de asemenea, să folosească diplomația economică mai puternic decât a folosit-o până acum.

Pentru că atunci când statul austriac are nu mai puțin de 7% din PIB format din companii care se află pe teritoriul României, cred că am putea folosi aceste companii pentru a pune o presiune în plus pe puterea de la Viena, ca să înțeleagă mult mai clar că ceea ce fac ei este împotriva construcției europene și a toleranței europene", a declarat Rareș Bogdan, europarlamentar, vicepreședinte PNL.