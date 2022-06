Europarlamentarul Victor Negrescu: "Este necesar ca Republica Moldova să facă reformele pentru o aderare cât mai rapidă"

"În primul rând, faptul că Republica Moldova a obţinut acest statut de ţară candidată la Uniunea Europeană este un pas istoric extrem de important pentru Republica Moldova, dar şi pentru România şi relaţia noastră extrem de apropiată.

Parlamentul European a fost prima instituţie care a comunicat deschis, transparent, printr-o serie de rezoluţii, faptul că susţinem acest parcurs european pentru Republica Moldova, Ucraina şi Georgia.

Mai mult decât atât, înainte de aprobarea în Consiliul European, o rezoluţie a legislativului european sublinia nevoia de a sprijini şi mai mult Republica Moldova şi sunt bucuros că am fost co-autor al acestei rezoluţii extrem de importante, care subliniază încă o dată faptul că avem o responsabilitate faţă de Republica Moldova şi că acest statut de ţară candidat reprezintă doar primul pas în direcţia ce trebuie urmată şi am întărit eu chiar în intervenţia pe care am avut-o în legislativul european, nevoia de a ne respecta promisiunile în plan internaţional, adică acele sume consistente de bani pe care le-am promis Republicii Moldova pentru a face faţă actualei situaţii şi provocărilor care urmează.

Vorbim de peste cinci miliarde de euro, iar aceste promisiuni trebuie să devină realitate pentru că statutul reprezintă doar un pas. Mai departe este necesar ca Republica Moldova să facă reformele necesare şi ţara să se dezvolte astfel încât să fie la nivel european, iar aderarea să devină dintr-o perspectivă într-o posibilă realitate într-un timp cât mai scurt pentru această ţară care, cred eu, este automat extrem de apropiată de ţara noastră, de România, şi acest lucru ne va aduce împreună în Uniunea Europeană", a declarat europarlamentarul Victor Negrescu în cadrul sesiunii LIVE Q&A la Be EU cu Sabina Iosub.

Interviul integral cu europarlamentarul Victor Negrescu, în clipul video de mai jos: