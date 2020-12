Ambasadorul Luminiţa Odobescu: "Centrul pentru securitate cibernetică pune România pe harta globală"

"Am concurat cu alte 6 capitale din Uniunea Europeană. A fost competiţie strânsă, în care a trebuit să câştigăm voturile a 15 state membre. Am avut un dosar solid şi am beneficiat de susţinerea companiilor din domeniul IT (...) Cu mândrie pot spune că am putut aduce acest Centru la Bucureşti. Este un succes care vine după reuşita din luna aprilie, când am reuşit să aducem prima rezervă medicală în cadrul rescEU - sistem integrat în Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii - pentru distribuirea de ajutoare medicale, echipamente şi măşti (...).

Acest centru a venit pe fondul rezultatelor obţinute de preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene şi pune România pe harta globală", a spus Luminiţa Odobescu.

Ea a mai precizat că instituţia, care este prima agenţie europeană găzduită de ţara noastră, va coordona toate centrele responsabile cu securitatea cibernetică din statele membre şi va asigura protecţia Uniunii Europene în domeniul securităţii cibernetice.

Capitala României a fost aleasă în urma unui vot de pe o listă pe care se mai aflau Bruxelles, Munchen, Varșovia, Vilnius, Luxemburg și orașul spaniol Leon.

În finală au intrat Capitala României și cea a Belgiei.

Bucureștiul a câștigat cu 15 voturi la 12. Preşedintele Klaus Iohannis a calificat reuşita drept "un succes diplomatic excepţional".