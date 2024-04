Un viitor parc fotovoltaic din România, investigat de Comisia Europeană

Contractul privind un viitor parc fotovoltaic din România este investigat de Comisia Europeană.

Sursa foto: Getty Images I Jenson

Comisia Europeană investighează contractul privind proiectarea, construirea şi exploatarea Parcului Fotovoltaic de la Rovinari, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Proiectul aparține Complexului Energetic Oltenia și OMV Petrom, iar 70% din finanțare sunt bani de la Uniunea Europeană.

Două investigații cu privire la modul în care a fost aplicat Regulamentul privind subvențiile străine în domeniul fotovoltaicelor au fost anunțate, miercuri, de oficialii Comisiei Europene.

Investigațiile se referă la rolul potențial de denaturare a pieței al subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice, notează Euractiv.

Comisia încearcă să afle dacă operatorii economici în cauză au avut parte de vreun avantaj necuvenit atunci când au câștigat contracte de achiziții publice în Uniunea Europeană.

Investigațiile anunțate de CE au fost lansare în urma notificărilor transmise de Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH și, pe de altă parte, de Shanghai Electric UK Co. Ltd. și de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Societatea vizată este una românească – Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST SA, pentru proiectarea, construirea și exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW. Banii pentru acest proiect vin parțial din Fondul UE pentru modernizare.

”În conformitate cu Regulamentul privind subvențiile străine, întreprinderile sunt obligate să notifice licitațiile lor de achiziții publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 milioane de euro și când societății i s-au acordat contribuții financiare străine de cel puțin 4 de milioane de euro din cel puțin o țară terță în cei trei ani anteriori notificării.

În urma examinării preliminare a tuturor observațiilor, Comisia a considerat că este justificat să inițieze o investigație aprofundată pentru doi ofertanți, deoarece există suficiente indicii că ambele au primit subvenții străine care denaturează piața internă”, precizează CE.

Ambele consorții au transmis o notificare completă la 4 martie 2024. Comisia are acum la dispoziție 110 zile lucrătoare de la data respectivă pentru a lua o decizie. Inițierea unei investigații aprofundate nu aduce atingere rezultatului investigației.