Reforma farmaceutică a UE. ”Fiecare cetățean ar trebui să aibă dreptul la medicamentele de care are nevoie”

Reforma farmaceutică a Uniunii Europene ar putea duce, în viitorul apropiat, la o piață unică a medicamentelor. Astfel, fiecare cetățean al UE, indiferent de locul în care se află, ar avea șansa de a avea acces la tratament egal.

Stella Kyriakides, comisar european pentru Sănătate, spune că această lecție a venit ca urmare a trecerii prin pandemia de coronavirus.

”În urma pandemiei, cea mai mare provocare este să folosim ceea ce am învățat pentru a putea aborda problemele de sănătate împreună cu statele membre în acest cadru de solidaritate și colaborare.

Fiecare problemă are importanța ei, dar prin intermediul Uniunii Europene și Sănătății le abordăm în moduri diferite. O problemă uriașă care reprezintă o provocare și o parte din ceea ce trebuie să facem este reforma farmaceutică pe care am propus-o”, a declarat Stella Kyriakides, la Be EU cu Sabina Iosub.

Aceasta a explicat ce presupune această reformă farmaceutică.

”Și ne întoarcem la ceea ce ați menționat, egalitatea. Reforma farmaceutică se bazează pe trei principii: acces, preț accesibil și disponibilitate. Noi, ca Uniune Europeană, am ajutat cetățenii să aibă acces la medicamente sigure și eficiente. Nu am creat o piață unică pentru medicamente. Și cred că trebuie să lucrăm în acest sens.

Pentru noi, pentru mine, fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, în orice parte a Uniunii Europene, în România, în orice parte a României, ar trebui să aibă dreptul de a avea acces egal la medicamentele de care are nevoie. Altfel chiar nu abordăm probleme ce țin de egalitate.

Pentru mine, aceasta este una dintre marile provocări pe care le avem. Am înaintat propunerea noastră, urmează să fie discutată”, mai spune comisarul european pentru Sănătate.