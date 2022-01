Roberta Metsola a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Parlamentului European

Roberta Metsola a primit 458 de voturi, chiar din primul tur, şi a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Parlamentului European.

În acelaşi timp, contracandidaţii ei, Alice Kuhnke şi Sira Rego au înregistrat 101, respectiv 57 de voturi.

Charles Michel, preşedintele Consiliului European, a transmis un mesaj pe Twitter, după ce Roberta Metsola a fost aleasă în funcţie.

"Felicitările mele călduroase pentru Roberta Metsola! Parlamentul European este inima democraţiei europene. Aştept cu nerăbdare să coloborez cu tine, Roberta", a scris Charles Michel.

My warmest congratulations to @RobertaMetsola as new President of the European Parliament.



The European Parliament is the beating heart of our European democracy.



Looking forward to cooperating with you, dear Roberta.@Europarl_EN #Eplenary pic.twitter.com/rs5NDSKS1i