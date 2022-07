Ursula von der Leyen le cere statelor UE să se pregătească pentru reducerea consumului de gaze | Cu cât ar trebui să scadă consumul în România

Ursula von der Leyen a avertizat insistent în legătură cu acest scenariu în ultima perioadă.

Soluția identificată de Executivul de la Bruxelles presupune ca fiecare dintre cele 27 state membre să își diminueze consumul de gaze cu un procentaj fix.

"Rusia ne șantajează și folosește energia ca pe o armă. De aceea, în orice eventualitate, fie că vorbim de o reducere totală, fie că vorbim de o reducere parțială a gazelor rusești, Europa trebuie să se pregătească. Deja am făcut multe pentru a ne reduce dependența de combustibilii fosili din Rusia.

Ursula von der Leyen: "Pregătirea actuală nu este suficientă"

Am creat un depozit care este la 64% din capacitate în acest moment, am înființat o platformă pentru achiziții comune la nivelul Uniunii Europene și am adus în prim plan aprovizionarea din alte surse decât Rusia prin planul Re-power EU.

Aprovizionarea din alte surse decât cele rusești a crescut anul acesta, din ianuarie, cu 35 de puncte procentuale. A existat acordul cu SUA pentru aprovizionarea cu GPL. Am vorbit cu liderii din Algeria, din Egipt, s-a semnat un memorandum pentru creșterea livrărilor din Azerbaidjan. De asemenea, am lucrat intens pentru a crește sursele de energie verde, energia viitorului (...)

Doresc însă să vorbim despre felul în care economisim energia. Avem 11 state membre care au lansat avertismente în legătură cu consumul de gaze în timp ce un al 12-lea stat este la nivel de alertă. Știm că pregătirea actuală nu este suficientă.

Ursula von der Leyen: "Trebuie să reducem consumul cu 15% dacă situația se deteriorează"

Trebuie să fim proactivi și să ne pregătim pentru o potențială întrerupere totală a aprovizionării cu gaz rusesc. Acest lucru este foarte posibil. Am văzut ce s-a întâmplat în trecut.

Știm că Rusia calculează și încearcă să pună presiune asupra noastră.

Aceasta ar afecta întreagă Uniune Europeană. Ne-am învățat însă lecțiile în timpul pandemiei și știm că inamicul nostru cel mai mare este fragmentarea. Dacă acționăm unitar putem rezolva orice criză.

Propunerea noastră este să trecem prin această iarnă luând în calcul că aprovizionarea cu gaze din Rusia se va întrerupe cu totul.

Trebuie să ne umplem depozitele cât mai repede iar pentru asta trebuie să reducem consumul de gaze. Știu că este mult pentru statele UE, dar trebuie să facem acest lucru pentru a ne proteja.

Astăzi, propunem un instrument de urgență în baza articolului 122, cu două obiective. Primul, fiecare stat membru să-și diminueze consumul de gaze în cazul în care situația se deteriorează.

Dacă vor fi întreruperi, vom lansa un sistem de alertă în UE și vom solicita statelor membre o reducere cu 15% a consumului de gaze.

Al doilea obiectiv este să punem la dispoziție o plasă de siguranță pentru toate statele membre", a declarat șefa Comisiei Europene.