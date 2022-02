Mircea Badea, ponturi pentru PSG-Real Madrid: "Joacă tusea şi junghiul" | Best Bet cu Mircea Badea, ediţia din 14 februarie 2022

Unul dintre duelurile din Liga 1 de astăzi, 14 februarie, este cel dintre Universitatea Craiova şi U Craiova 1948. Meciul dintre cele două echipe se dispută pe stadionul Ion Oblemenco, de la ora 19:45.

Din punct de vedere statistic, Craiova lui Mihai Rotaru nu a pierdut în zece din ultimele 11 meciuri disputate acasă şi au marcat în 11 din ultimele 12 meciuri jucate acasă. Cât despre Craiova lui Adrian Mititelu, aceasta nu a câştigat în opt din ultimele nouă meciuri disputate în deplasare.

Mallorca primeşte vizita celor de la Athletic Bilbao. Cele două echipe se întâlnesc pe stadionul Visit Mallorca Estadi, în Baleare, unde echipa insulară primește vizita lui Athletic Club Bilbao. Dacă Mallorca are emoţii privind salvarea de la retrogradare, Bilbao se luptă pentru cupele europene în acest sezon.

Potrivit datelor statistice, din 1997 până în prezent, cele două echipe s-au confruntat oficial de 39 de ori. Cu toate acestea, Mallorca nu a mai câștigat în fața lui Athletic de 9 partide, ultima victorie fiind consemnată în 2011.

În privinţa meciurilor disputate cu alte echipe, Mallorca nu a pierdut în şapte din ultimele opt meciuri acasă. Însă, echipa insulară a primit gol în opt meciuri disputate acasă. Athletic Bilbao nu a pierdut în 12 din ultimele 13 meciuri din deplasare.

După statistici Mallorca nu este chiar praf, praf. Faptul că a luat câte un gol în ultimele opt meciuri, e un plus pentru Bilbao. Dacă ar fi să pariez aici, cel mai sigur ar fi X 2 (cotă 1.35), adică Bilbao nu pierde. Ar mai fi şi Drownow Bet (cotă 1.66).

Spezia o întâlneşte, astăzi, 14 februarie, pe Fiorentina. Partida dintre cele două echipe se desfăşoară pe Stadio Alberto Picco. Duelul ce încheie etapa 25 din Seria A este arbitrată de către Matteo Marchetti.

Statisticile arată că Spezia traversează o perioadă bună. A avut trei victorii şi o remiză în utimele patru meciuri disputate în campionat, în timp ce Fiorentina are o singură victorie în utimele cinci etape, dar a înscris mai mult în a doua repriză.

Statistic, ambele cred că vor marca. Both teams to score. Sigur ar fi să spui peste 1.5 goluri. Dacă pui pe un bilet multiplu are sens. Deci, ar fi următoare opţiuni: Bate Fiorentina, ambele echipe marchează. Eu nu pariez niciodată mai mulţi bani decât îmi permit să pierd", a mai declarat Mircea Badea.