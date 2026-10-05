Exerciții găsite online sau evaluare? Ce trebuie să știți înainte să începeți recuperarea medicală

Evaluarea medicală ajută la identificarea cauzei și la construirea unui program de recuperare adaptat simptomelor, mobilității, forței și obiectivelor fiecărui pacient. Sursa foto: terraclinique.ro

Un video cu exerciții pentru spate sau genunchi pare cea mai rapidă soluție când apare durerea. Același exercițiu poate ajuta un pacient și poate agrava problema altuia. Iată de ce recuperarea corectă începe cu o evaluare și ce se verifică la ea.

De ce încep mulți pacienți exercițiile fără să știe cauza durerii?

Când vă doare spatele, genunchiul, umărul sau ceafa, primul reflex e să căutați pe telefon. În două minute găsiți zeci de clipuri: exerciții pentru mobilitate, pentru durere, unele de cinci minute, fără niciun echipament. Nu trebuie să vă programați, nu așteptați pe nimeni și nu explicați nimănui ce vă doare. Apăsați play și începeți.

Durerea are însă cauze diferite de la un om la altul. Doi pacienți cu durere lombară pot avea probleme complet diferite: unul are mușchii suprasolicitați după o mutare, celălalt are un nerv iritat care trimite durerea pe picior. La genunchi, durerea poate veni dintr-un tendon, din menisc, din cartilaj sau dintr-un șold slab care lasă genunchiul să cadă spre interior la fiecare pas.

Exercițiul care l-a ajutat pe vecinul dumneavoastră poate fi inutil în cazul dumneavoastră. Uneori, irită exact zona care doare. Exercițiul în sine poate fi corect. Problema e că a fost ales pentru alt caz.

Durerea de spate e mult mai răspândită decât credem. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, durerea lombară afecta 619 milioane de oameni la nivel global în 2020, iar estimarea pentru 2050 ajunge la 843 de milioane. Tot OMS recomandă adulților între 150 și 300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână sau între 75 și 150 de minute de efort intens.

Mișcarea face parte din tratament. Când durerea persistă de săptămâni, contează însă ce mișcare faceți, cât de des și cu ce intensitate. Dacă locuiți în Galați și căutați kinetoterapie Galati, începeți cu evaluarea. Exercițiile se aleg apoi în funcție de diagnostic, de mobilitate, de forță, de nivelul durerii și de ce vreți să puteți face din nou.

Cum pot exercițiile nepotrivite să prelungească durerea?

Exercițiile alese după zona care doare

Cea mai frecventă greșeală pornește de la căutare. Pe cine îl doare spatele scrie „exerciții pentru spate”. Pe cine îl doare genunchiul scrie „exerciții pentru genunchi”. Logica pare bună, dar lasă pe dinafară restul corpului.

Durerea lombară poate avea legătură cu șoldurile rigide, cu un trunchi slab, cu opt ore stat pe scaun sau cu felul în care ridicați sacii de cumpărături. Durerea de genunchi poate porni de la gleznă sau de la șold. Umărul care doare când vă pieptănați poate avea o problemă la nivelul gâtului, al omoplatului sau al mișcărilor repetate de la serviciu.

Un exemplu des întâlnit: un pacient de 45 de ani cu durere lombară face zilnic aplecări înainte, cu mâinile spre vârfurile picioarelor, pentru că a văzut exercițiul într-un clip. Dacă durerea vine dintr-un disc care irită un nerv, aplecările repetate pot accentua durerea pe picior. După două săptămâni ajunge la consult cu mai multă durere decât la început și cu impresia că mișcarea îi face rău.

Când tratați doar locul care doare, riscați să ratați cauza. Durerea se poate liniști câteva zile și revine la primul efort mai mare. Mulți pacienți spun la consult că au făcut exerciții și nu i-au ajutat. De cele mai multe ori, exercițiile au fost făcute. Au fost alese greșit.

Intensitate prea mare și tehnică greșită

Un video de zece minute arată ușor pe ecran. Pentru cineva care nu a mai făcut sport de ani de zile, poate fi prea mult. Când durerea durează de luni, țesuturile au nevoie de o creștere treptată a efortului. După o operație sau o accidentare, ritmul îl stabilește specialistul, nu durata clipului.

În multe programe de recuperare, kinetoterapeuții folosesc o regulă simplă: o durere de până la 3 sau 4 pe o scară de la 0 la 10 în timpul exercițiului poate fi acceptabilă, dacă revine la nivelul obișnuit până a doua zi. Dacă durerea crește de la o zi la alta, programul trebuie ajustat. Acasă, fără cineva care să urmărească evoluția, această regulă se aplică rar.

Tehnica schimbă și ea efectul. O genuflexiune, o fandare sau o ridicare a brațului par simple. Poziția bazinului, direcția genunchiului, respirația, amplitudinea și viteza fac diferența între un exercițiu care întărește și unul care încarcă exact structura iritată.

Semne care cer evaluare înaintea oricărui program

Unele simptome cer consult medical înainte să începeți orice program acasă: amorțeală, slăbiciune într-un braț sau un picior, durere care coboară pe picior, pierderea echilibrului, umflătură, febră, durere apărută după o căzătură sau un accident, mișcare foarte limitată. Dacă apar probleme de control al urinei sau amorțeală în zona inghinală, mergeți direct la urgențe.

Prudența e mai mare și dacă aveți o afecțiune cardiacă, neurologică sau reumatologică, diabet, o proteză articulară, o operație recentă sau luați anticoagulante. Programele de pe internet sunt făcute pentru public larg și nu țin cont de aceste situații.

Ce costă un program început greșit

Durerea e doar o parte din cost. Urmează pauzele repetate, frica de mișcare, drumurile la medic, tratamentele reluate și săptămânile pierdute. Unii pacienți renunță complet la exerciții, deși aveau nevoie tocmai de mișcare, doar că de una ghidată.

Repausul, calmantele recomandate de medic și unguentele pot reduce durerea pentru o vreme. Dacă articulația a rămas rigidă, mușchii sunt slabi sau mișcarea se face greșit, durerea revine. Aici apare diferența dintre exercițiile generale, gândite pentru oricine, și un program de recuperare construit pe diagnosticul, limitele și obiectivul dumneavoastră.

Ce se întâmplă la evaluarea pentru recuperare medicală?

Discuția despre durere și istoricul medical

Evaluarea începe cu întrebări despre durere: când a apărut, unde o simțiți, cât durează, ce o agravează și ce o calmează. Contează dacă apare la mers, la stat pe scaun, la ridicat greutăți, la urcat scări sau vă trezește noaptea.

Istoricul medical schimbă planul. O operație recentă, o entorsă veche, o hernie de disc, o fractură, o boală reumatologică sau o problemă neurologică modifică exercițiile permise. Spuneți medicului toate diagnosticele și tratamentele, chiar dacă vi se par fără legătură.

Evaluarea mișcării

Specialistul verifică postura, mobilitatea articulațiilor, forța, echilibrul și controlul trunchiului. Vă poate cere să vă ridicați de pe scaun, să urcați o treaptă sau să stați într-un picior. Uneori durerea apare la o mișcare foarte clară. Alteori apar limitări pe care nu le simțeați, cum ar fi un șold care se rotește mult mai puțin decât celălalt.

Cum se construiește programul, etapă cu etapă

Un program bun are o ordine. La început, scopul e să scadă durerea și să reveniți la mișcările de bază. Când durerea se liniștește, se lucrează mobilitatea. Exercițiile de forță, echilibru și control vin după aceea. Ultima etapă vă readuce la activitățile care contează pentru dumneavoastră: munca, mersul pe jos, sportul, urcatul scărilor sau ridicatul copilului în brațe.

Nu toate exercițiile se fac din prima zi. Unele intră în program după ce durerea scade, altele după ce articulația își recapătă mobilitatea sau după ce puteți controla corect mișcarea.

Unde se încadrează fizioterapia

Dacă medicul o recomandă, fizioterapia poate intra în plan. Procedurile fizicale ajută la reducerea durerii și a inflamației și pregătesc zona pentru exerciții. Kinetoterapia lucrează direct prin mișcare: mobilitate, forță, echilibru și control.

Dacă aveți dureri persistente, locuiți în zona geografică Galați-Brăila și căutați recuperare medicala Galati, verificați dacă traseul începe cu un consult și o recomandare medicală. Întrebați ce diagnostic aveți, ce obiectiv are programul și cum se măsoară progresul.

Un traseu corect de recuperare pornește de la consultul medicului de specialitate, care stabilește programul de fizioterapie și kinetoterapie. Recuperarea medicală se poate face și decontat prin CAS, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Ce întrebați și cum vă pregătiți

La final ar trebui să știți clar câteva lucruri. Ce exerciții aveți voie să faceți? Ce mișcări evitați o perioadă? Când creșteți intensitatea? Ce faceți dacă durerea crește? Ce puteți lucra acasă și când reveniți la control?

Pregătiți-vă înainte de evaluare. Notați când apare durerea și ce activități o agravează. Spuneți ce exerciții ați încercat deja și cum v-ați simțit după ele. Menționați dacă durerea coboară pe picior sau pe braț și dacă aveți furnicături, amorțeală sau slăbiciune.

Nu lăsați deoparte diagnosticele vechi. O problemă de coloană, o operație ortopedică, o afecțiune neurologică sau o boală cardiovasculară schimbă programul. Specialistul poate adapta exercițiile doar dacă are informațiile complete.

Progresul se urmărește pe parcurs. Dacă durerea scade, dar mișcarea rămâne limitată, planul se modifică. Dacă apare o durere nouă, programul se reevaluează. Când exercițiile devin prea ușoare, se îngreunează treptat. Numărul exercițiilor contează mai puțin decât alegerea lor, ordinea în care le faceți și intensitatea. Aceste lucruri nu se pot stabili dintr-un video.

Când să cereți o evaluare în loc să căutați alte exerciții?

Clipurile online vă pot da idei de mișcare și vă pot explica principii generale. Ele nu înlocuiesc evaluarea când durerea persistă, revine sau vă limitează activitățile zilnice.

Dacă vă doare spatele, genunchiul, umărul, șoldul sau ceafa de mai mult de câteva săptămâni, nu mai alegeți exerciții la întâmplare. Cereți o evaluare, aflați cauza și întrebați ce mișcări sunt sigure pentru dumneavoastră.

Mergeți pregătit la consult. Spuneți ce simptome aveți, când apar și ce ați încercat până acum. Luați investigațiile mai vechi, cum ar fi radiografii sau RMN-uri, și lista tratamentelor pe care le urmați.

Un program potrivit vă ajută să vă mișcați mai ușor, să reveniți la activitățile obișnuite și să reduceți riscul ca durerea să revină. Un program ales greșit o poate prelungi luni întregi. Înainte să mai încercați un clip nou, programați o evaluare la un medic de recuperare medicală și porniți de la cauza durerii.