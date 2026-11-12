România - Polonia se joacă sâmbătă. Cine transmite meciul și cum arată cotele la pariuri?

3 minute de citit Publicat la 15:27 12 Noi 2026 Modificat la 15:27 12 Noi 2026

România întâlnește Polonia pe 14 noiembrie 2026, pe Arena Națională, în etapa a cincea din UEFA Nations League.

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 21:45, Arena Națională din București găzduiește partida dintre România și Polonia, în etapa a cincea a grupei B4 din UEFA Nations League, ediția 2026/2027.

Meciul din penultima etapă a grupei B4 închide programul aparițiilor României pe teren propriu în această campanie, în ultima etapa Tricolorii urmând să evolueze în Bosnia-Herțegovina. Întâlnirea este în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Marți, 17 noiembrie, la aceeași oră, România va întâlni Bosnia-Herțegovina pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Cele două jocuri încheie programul naționalei în grupa B4, după cele patru etape concentrate la final de septembrie și început de octombrie.

România revine după partida cu Suedia din 5 octombrie, încheiată 0-1 pe Arena Națională. Înaintea acesteia, tricolorii jucaseră la Varșovia, după două întâlniri în care au înscris: 1-2 la Solna și 2-4 la București cu Bosnia-Herțegovina. Dacă includem și amicalul din 6 iunie, câștigat cu 2-1 în fața Țării Galilor, bilanțul ultimelor cinci meciuri este de o victorie și patru înfrângeri. În succesul din vară au punctat Florinel Coman și Adrian Rus.

Gheorghe Hagi a revenit în acest an la conducerea naționalei, iar meciul de sâmbătă este al cincilea al României în actuala ediție a Ligii Națiunilor. În iunie, tricolorii au disputat două amicale, 1-1 în Georgia și 2-1 cu Țara Galilor. Competiția oficială a început pentru România în septembrie, la Solna.

Cum arată clasamentul înainte ultimelor meciuri

Penultima etapă o găsește Suedia pe primul loc, cu 10 puncte, și pe Bosnia-Herțegovina pe poziția a doua, cu 8 puncte. Polonia a strâns 4 puncte, iar România este fără niciun punct deocamdată. Liderul și ocupanta locului secund sunt neînvinse după patru jocuri. Ultima seară a grupei, 17 noiembrie, programează întâlnirile Polonia vs Suedia și Bosnia-Herțegovina vs România.

Cum arată cotele la pariuri pentru România vs Polonia

Polonia este favorită certă pe site-urile de pariuri sportive online. Cotele 1X2 sunt:

· victorie România 3.75

· egal 3.60

· victorie Polonia 1.86

Având în vedere pozițiile în grupă ocupate de cele două formații, precum și rezultatul partidei de la Varșovia, este de așteptat să vedem un meci deschis, cu goluri de ambele părți, selecție cotată cu 1.68 la Don.ro. Pentru un meci cu peste 3.5 goluri, cota este 2.85, iar Lewandowski să marcheze oricând are cota 2.10. Cotele pot suferi modificări.

În partida tur de la Varșovia, România a pierdut cu 0-6. Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, iar tricolorii au evoluat în inferioritate numerică până la final. La pauză era 1-0, după penalty-ul transformat de Robert Lewandowski. Atacantul a mai înscris de două ori în repriza secundă; celelalte goluri au venit de la Piotr Zieliński și Jan Bednarek, plus autogolul lui Virgil Ghiță. Returul se joacă la șase săptămâni după acea întâlnire.

Schimbări înaintea dublei din noiembrie

Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă nu vor participa la dubla din noiembrie, după ce au acuzat probleme musculare. Actualizarea lotului publicată de federație îl include pe Rareș Ilie, jucătorul lui Mantova. Alte nume din convocarea lui Gheorghe Hagi sunt Marius Corbu, de la Ferencváros, Ianis Stoica, de la Estrela Amadora, și portarul Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova. Acesta se află în lot alături de Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu, în absența lui Ionuț Radu.

Istoricul recent al întâlnirilor oficiale include și dubla din preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Polonia s-a impus cu 3-0 la București, pe 11 noiembrie 2016, și cu 3-1 la Varșovia, pe 10 iunie 2017. Lewandowski a înscris de două ori în primul meci și de trei ori în al doilea, astfel că polonezul este favorit principal să-și treacă numele pe tabela de marcaj.

Dintre jucătorii României convocați pentru acest meci, Dennis Man, Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău au înscris în actuala grupă, fiecare câte un gol. La Polonia, principalul marcator este Robert Lewandowski, cu trei reușite. Zieliński, Bednarek și Szymański au câte un gol, conform statisticilor UEFA. Un alt nume cu experiență din lotul României este Răzvan Marin, care apare în convocarea federației cu 78 de selecții și 12 goluri la prima reprezentativă.