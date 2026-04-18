Sondaj INSCOP: Aproape jumătate dintre români spun că Gheorghe Hagi va califica România la Euro 2028. Ce părere au fanii despre „Rege”

După nenumărate încercări din partea Federației Române de Fotbal (FRF) în ultimii ani, Gheorghe Hagi a acceptat să revină pe banca naționalei. El a mai fost selecționer și în 2001, când „tricolorii” au pierdut barajul de calificare la Campionatul Mondial, fiind învinși de Slovenia. Potrivit unui sondaj INSCOP, 71,8% dintre cei intervievați au o părere „foarte bună” sau „destul de bună” despre numirea „Regelui” pe banca naționalei, iar 41% spun că va califica România la Euro 2028, scrie Eurosport.

FRF are încredere că „Regele” va reuși să readucă echipa la un turneu final mondial și să obțină a doua calificare consecutivă la Campionatul European. Astfel, Gheorghe Hagi va semna un angajament pe patru ani, după ce predecesorii săi primeau de obicei propuneri contractuale de doar doi ani.

În plus, fanii naționalei sunt optimiști în privința lui Hagi. Într-un sondaj realizat de INSCOP, 71,8% dintre cei intervievați au spus că au o părere „foarte bună” sau „destul de bună” despre numirea „Regelui” pe banca naționalei:

40,7% - foarte bună

31,1% - destul de bună

Doar 1,6% consideră că alegerea Federației Române de Fotbal este „foarte proastă”, în vreme ce 2,7% o cataloghează drept „destul de proastă”. Totodată, 23,4% nu au oferit o părere, iar 0,5% au refuzat să răspundă.

Primul obiectiv al lui Gheorghe Hagi va fi calificarea la Campionatul European din 2028, iar 40,9% dintre persoane consideră că noul selecționer își va îndeplini îndatorirea. Mai exact, 14,5% sunt convinși de acest lucru, în timp ce 35,4% văd calificarea drept probabilă.

La polul opus, 30,6% spun că România nu va reuși: 15,4% sunt ferm convinși că „tricolorii” vor rata turneul final, iar 15,2% au răspuns cu „probabil nu”. Un procent de 19,4% nu a oferit o părere clară, iar 0,1% nu a răspuns.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de 3%, la un grad de încredere de 95%.

Gheorghe Hagi, noul selecționer al României

Răzvan Burleanu a vorbit, la conferința de presă de joi, despre numirea lui Gheorghe Hagi la echipa națională.

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi. De-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate, de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine motivele, am fost transparenți.

De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gheorghe Hagi să revină la echipa națională. Prima discuție am avut-o după ședința de Comisie Tehnică, după care practic am suspendat toate discuțiile și ați văzut comunicarea noastră publică. Ieri am mai avut o discuție, iar zilele următoare vom comunica mai multe detalii despre acest proces de discuții.

Nu știm dacă există un impediment sau nu în acest moment, se pare că nu există. Perioada în care se afla într-un conflict de interese la Farul Constanța s-a încheiat după finalizarea tranzacției, astfel că este o fereastră de oportunitate ca Hagi să revină la echipa națională și sunt foarte încrezător în toată această determinare pe care am simțit-o de-a lungul timpului”, a spus Răzvan Burleanu.

Gheorghe Hagi va debuta pe banca naționalei pe 2 iunie, când România o va întâlni pe Georgia într-un meci amical. Prima sa partidă pe teren propriu va fi cea cu Țara Galilor, tot de pregătire, care se va juca pe stadionul Steaua, pe 6 iunie.

„Regele” va avea primul duel oficial abia pe 25 septembrie, România urmând să întâlnească Suedia în Nations League, iar trei zile mai târziu va înfrunta Bosnia în aceeași competiție. În total, Gheorghe Hagi va sta pe bancă la opt meciuri în 2026.

Programul României în 2026