Ministrul Sănătății, despre carantina din Suceava: „Infectarea s-a produs masiv printr-o serie de nereguli”

„Am solicitat ca tot ce înseamnă deces să fie testat. Testele sunt foarte multe din zona Sucevei și raportările s-au făcut imediat ce au venit rezultatele.

Nu am vrut să ascundem absolut nimic.

Le-am prezentat și la patru-cinci zile, exact în momentul în care au venit rezultatele, și le-am trecut ca și deces la persoanele infectate cu Covid-19”, a spus ministrul.

Vă amintim că încă 13 persoane infectate cu coronavirus şi aflate în Spitalul Judeţean Suceava au murit. Decesele au fost înregistrate în perioada 22-29 martie 2020, însă diagnosticarea cu coronavirus a fost făcută în cursul zilei de luni, 30 martie 2020.

Ministrul Nelu Tătaru a declarat, luni seară, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că au fost nereguli comune la Suceava, care au dus la o infectare masivă.

Infectarea s-a produs masiv printr-o serie de nereguli comune, spune el.

Potrivit ministrului, „personalul medical nu a depistat la timp, ori nu a procedat corect, ori a crezut că nu se poate întâmpla”.

„Considerăm că acolo sunt foarte mulți asimptomatici în oraș, care nu sunt internați”, a adăugat ministrul.

Nelu Tătaru a mai declarat că la Suceava au fost și greșeli de management, dar și greșeli de dotare cu echipament.

În plus, nu s-a făcut instrucția personalului medical și au fost și pacienți care nu au respectat regulile de izolare.

„Toate acestea au dus la situația pe care o avem astăzi. Când am plecat de la Suceava, am analizat și am plecat cu decizia de a propune această măsură (carantină = n.red.) în funcție de evoluția din ultimele zile”, a precizat ministrul.

Cel puțin 1.000 de persoane pot transmite virusul în municipiul Suceava

Întrebat câte persoane au intrat în Suceava din Italia sau din Spania în ultima lună, ministrul Sănătății a spus la o estimare cu grupul de lucru din Ministerul Sănătății, la modul cum se transmite acum noul coronavirus, există cel puțin 1.000 de persoane care în acest moment pot transmite virusul în municipiul Suceava.

Ministrul Sănătății, despre carantina din Suceava

Ordonanța Militară nr. 6: Se instituie carantină în Suceava

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat luni seara că prin ordonanța militară nr. 6 se instituie carantina asupra orașului Suceava și a zonelor limitrofe, din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus.