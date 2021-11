Adriana a fost infectată în 2020: ”Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după COVID. Îmi pică părul, am depresie și palpitații”

Adriana Stanciu a povestit pe pagina de Facebook ROVaccinare prin ce trece la un an de la vindecarea de COVID,

Infectată în 2020. Simptome post COVID:

- căderea părului;

-dureri de cap persistente 6 luni de zile;

- apariția tiroidei autoimune;

-ridicarea gingiilor;

- deteriorarea dinților;

-dureri de genunchi;

-pierderi de memorie;

- mărirea dioptriei;

- oboseală (încă o mai am);

- momente de depresie;

-insomnii;

-creșterea colesterolului și trigliceridelor cu care încă mă lupt;

-palpitații la inimă.

Este tot ce am putut observa post covid. Ochelari purtam și înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele și colesterolul nu am avut niciodată probleme, dureri de cap erau dar vagi, în schimb, în cele 6 luni au fost crunte, simțeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină. Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome ușoare ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată.

Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după Covid. Voi ce ați mai experimentat și cum v-ați tratat? Mai aveți simptome și la cât timp? Sunt vaccinată cu ambele doze deși după un an încă mai aveam anticorpi.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal