Dr. Monica Pop, despre Legea Vaccinării obligatorii: "Ce faci? Iei omul cu arcanul și îl bați dacă el nu dorește?"

"Acum doi ani, atunci când eram de acord cu schemă de vaccinare obligatorie, am primit amenințări cu moartea. Și am cerut ajutorul Doctorului Arafat pentru a face plângere la poliție pentru lucrul acesta, pentru că am fost de acord cu lucrul acesta." a amintit Monica Pop, managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice.

"Acum, când mortalitatea este mult mai mică, din păcate, consider că este o gravă încălcare a drepturilor omului. Omul trebuie convins, nu obligat. Cum se va face obligativitatea? Iei omul cu arcanul și îl bați dacă el nu dorește acest lucru?

Și atunci s-au opus exact cei care acum ar vrea să facă această vaccinare obligatorie. Exact aceștia s-au opus atunci. Deși s-au întâmplat atâtea nenorociri și deși a fost o epidemie foarte mare cu număr mare de decese (n.r. epidemia de rujeolă).

Nu este decât o posibilitate de a subjuga populația." a mai spus Monica Pop, la Antena 3.

