Profesorul Streinu-Cercel: Primul vârf al crizei provocate de coronavirus va fi după Paște

"Noi am avut o intrare masivă între concetățeni români veniți din Italia. Ce vedem în momentul de față sunt cazurile de contact pe această relație. Nu trebuie să fii savant ca să-ți dai seama că avem concetățeni care trăiesc în Spania și care s-au repatriat în ultima perioadă. O parte din acești concetățeni aduc cu ei virusul. Cei care au fost în carantină și s-au dovedit ulterior a fi pozitivi pentru acest coronavirus au venit din această relație.

Știți că există un indicator care spune cam care ar fi rata de atac. În momentul de față se vorbește despre o rată de atac de 2,5-3. Dacă mai luăm în calcul faptul că într-un an - un an și jumătate circulația virusului ar trebui să ajungă undeva la 80% din populație și luăm în calcul 19 milioane de oameni cât are România, calculul e simplu", a spus Streinu-Cercel la Antena 3.

Profesorul Streinu-Cercel a recomandat persoanelor tinere să circule cât mai puțin și să nu intre în contact în această perioadă cu părinții, bunicii, pentru a nu exista posibilitatea de a le transmite virusul fiindcă cei în vârstă sunt cei mai afectați.

"Cum se traduce povestea asta în viața de zi cu zi? Trebuie să ținem cont că avem copii, adulți tineri și mai puțin tineri și avem persoane în vârstă. Acest virus ne-a spus că nu se atinge prea mult de copii și oamenii tineri, dar are o problemă cu cei în vârstă. Trebuie să-i protejăm pe cei în vârstă. Trebuie să limităm circulația celor tineri. Tinerii nu trebuie să-și viziteze părinții, bunicii, străbunicii. Dacă vor să-i ajute, le cumpără cele necesare și le lasă bagajele la ușă".

Prof. dr. Streinu-Cercel a declarat că vârful crizei provocate de coronavirus va fi imediat după Paște.

"Primul vârf al epidemiei de coronavirus va fi după Paște. Avem două valuri care vor fi foarte active. Primul după Paștele catolic, al doilea după Paștele ortodox. Se adună familia la masă. Acest lucru fiind cunoscut, calculele sunt ușor de estimat. Dacă punem alături de această întrunire familială un interval de 7-8 zile, cât este incubația medie, vom avea vârfuri de apariție a incidenței îmbolnăvirilor. Ne așteptăm să apară îmbolnăvirile. Vor fi cu un potențial sever", a mai spus Streinu-Cercel.

