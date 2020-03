Româncă însărcinată din Italia, apel disperat la autorități să o ajute să revină în țară: "Nu mai am bani, nu mai am locuință"

Tânăra susține că este însărcinată, nu mai are locuință, bani, loc de muncă și e nevoită să stea pe stradă.

"Salut, oameni buni! Sunt gravidă în trei luni și jumătate. Am rămas aici. Am fost la aeroport să pot să-mi iau bilet, nimeni nu mă ajută. Am sunat la Ambasadă, niciun ajutor. Am sunat la Minister, a fost singurul care mi-a dat un sfat. Am ajuns în stradă, nu mai am loc de muncă, nu mai am unde să stau. Sunt în fața blocului și nu știu pe unde să o iau. Am întrebat de bilete de avion și polițiștii de acolo au spus că vor să-mi dea amendă.

Nu am doctor, nu am nimic. Nu știu ce să fac. Vreau doar să ajung acasă. Nu mai am bani de mâncare, nu mai am nimic. Am sunat la Ambasadă, mă tratează ca pe un câine. Am familia disperată acasă", a spus tânăra, într-un clip video postat pe Facebook.

Zborurile către și dinspre Italia și Spania sunt în continuare suspendate, în contextul crizei provocate de coronavirus, a anunțat, luni seara, secretarul de stat Bogdan Despescu. În cazul Spaniei, s-a prelungit măsura suspendării zborurilor pentru 14 zile, începând de pe 31 martie, ora 18. În cazul Italiei, măsura suspendării zborurilor se prelungește tot pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 6 aprilie 2020.

Cazuri de coronavirus în România

În România, până acum, au fost confirmate 72 de decese și 2.245 de cazuri pozitive de coronavirus.

S-au vindecat 220 de persoane, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

La ATI, în acest moment, sunt internați 62 de pacienți, dintre care 36 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este deocamdată staționară.

Pe teritoriul României, 11.576 de oameni sunt în carantină instituționalizată, iar 123.577 sunt în izolare.

Au fost făcute 24.654 de teste până acum, la nivel național.