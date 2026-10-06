Prin conceptul „Construim împreună, creștem împreună”, Philip Morris România susține proiecte de cercetare, inovație, antreprenoriat, cultură, incluziune socială și protecția mediului. Sursa foto: Getty Images

România se dezvoltă prin idei care nu rămân doar pe hârtie. Prin cercetare care generează soluții pentru problemele reale ale orașelor, prin proiecte culturale care adună comunități și prin inițiative care sprijină antreprenori, persoane vulnerabile și mediul înconjurător. În spatele lor sunt oameni care aleg să construiască împreună, iar Philip Morris România își orientează implicarea spre parteneriate cu impact pe termen lung. Sub conceptul „Construim împreună, creștem împreună”, compania susține proiecte de inovație, antreprenoriat, cultură, incluziune socială și protecția mediului. Ideea este ca investiția să depășească limita unui sprijin punctual și să contribuie la dezvoltarea unor comunități capabile să meargă mai departe prin propriile puteri.

Roxana Pîntea, Senior Director Corporate Affairs, Philip Morris România: „Pentru noi, „Construim împreună, creștem împreună” este un concept care se referă la oamenii noștri, colegii noștri, alături de care construim ceea ce numim noi viitorul fără fum și viitorul în general. Este vorba despre ceea ce facem cu colaboratorii noștri și este vorba despre proiectele pe care le dezvoltăm în comunitate. Proiectele pe care le sprijinim trebuie să aibă un impact. De obicei, ele vin spre noi și noi alegem dacă ele sunt aliniate cu valorile companiei noastre și aduc plus valoare comunității. Sprijinim proiecte din antreprenoriat, ne concentrăm mai ales pe antreprenoriatul feminin, unde știm că este o zonă subdezvoltată, proiecte de inovație, proiecte de cercetare, proiecte sociale și proiecte care ne sunt foarte dragi, proiectele de cultură. Un artist care alege să implementeze o idee absolut imposibilă și pe care, de exemplu, nouă ani mai târziu, o vezi cum construiești o comunitate.”

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, colaborarea dintre companie și mediul academic urmărește să transforme cercetarea în soluții aplicate. Un exemplu este aplicația gratuită prin care cetățenii pot transmite sesizări privind probleme din spațiul public, cu fotografie și localizare, către instituția sau persoana responsabilă. Ea poate fi folosită nu doar de instituții, ci și de universități, companii sau centre comerciale, iar în felul acesta o problemă sau o situație pe care un cetățean o observă, o groapă de exemplu, să ajungă rapid la cei care pot să intervină.

Profesor asociat Gabriel Petrea, director general adjunct, Universitatea Politehnică București: „Companiile de obicei aduc realitatea în laboratoarele universității. Oricât de mult ne-am strădui noi să facem cercetare la cel mai înalt nivel, dacă ea nu este aplicată pe probleme reale într-o companie, atunci ea nu are valoare.”

Politehnica şi Philip Morris România au dezvoltat împreună și două laboratoare de robotică, în care studenții și cercetătorii lucrează cu tehnologii avansate. Sunt testate soluții prin care roboții învață să se deplaseze autonom pe trasee stabilite, să recunoască obiecte sau să le apuce în funcție de greutate și fragilitate.

Profesor asociat Gabriel Petrea, director general adjunct, Universitatea Politehnică București: „ Noi învățăm asta de mici și ne ia foarte mult timp să știm să apreciem cât de greu este un obiect, dacă înțeapă, nu înțeapă, robotul nu are de unde să știe și atunci el învață făcând această cercetare. Ei, după aceea pot lucra, acești roboți, în diverse locuri, pot fi vânzători la o cafenea, pot face singuri o cafea, pot lucra într-un supermarket și pot lua obiectele de pe raft. Gândiți-vă că obiectele de pe raft au diverse greutăți, diverse asperități, sunt fragile sau mai puțin fragile și atunci el trebuie să știe, în funcție de fiecare obiect, cât de tare să-l strângă, cum să-l ia, cum să-l pună în raft. Lucrul ăsta se învață și se învață încet-încet. Dar ce e foarte important aici? Că odată ce reușești să pregătești un robot să aibă anumite abilități, aceste abilități se transferă foarte ușor la toți ceilalți roboți. Cercetarea pe care noi o desfășurăm în laborator cu ajutorul celor de la Philip Morris va ajuta acest domeniu să se dezvolte mult, mult mai repede. El poate fi adaptat în funcție de nevoie la foarte multe aplicații. Aplicațiile sunt foarte multe, dar fiecare dintre aceste aplicații trebuie dezvoltate și cercetate.”

De la tehnologie, povestea ajunge la cultură, la Teatrul Grivița 53, primul teatru independent construit în România în aproape 100 de ani. Proiectul a fost visul regizoarei Chris Simion Mercurian.

Chris Simion-Mercurian, fondator Teatrul Grivița 53: „Au trecut opt luni de la inaugurarea teatrului și încă pare ireal. E mai mult decât un vis. A fost un demers cu care m-am identificat în valori, în principii, care mi-a testat limitele, anduranța, optimismul, imaginația. Și în momentul în care am tăiat panglica și am ajuns la bun sfârșit cu acest vis, s-au adunat toate secundele pe care le-am trăit în cei 9 ani.”

În spatele clădirii și al visului se află o comunitate formată din aproximativ 15.000 de oameni, dar şi companii care au avut viziunea şi curajul să sprijine un proiect atât de ambiţios încât părea imposibil.

Chris Simion-Mercurian, fondator Teatrul Grivița 53: „Comunitatea s-a născut foarte firesc și foarte organic, pentru că am avut o relație foarte sinceră de la bun început cu fiecare om care s-a alăturat acestui vis. Și s-au alăturat oameni care, real, au crezut în această nebunie și fiecare a venit cu ce a putut. Unii au cumpărat o cărămidă, alții au făcut gesturi care au determinat înaintarea proiectului. Companii care au venit în momente-cheie.”

Iar Philip Morris România a fost unul dintre principalii susținători.

Tiberiu Mercurian, cofondator Teatrul Grivița 53: „Încă de la început am spus că nu vom avea puterea și resursele să ne descurcăm singuri și ne-am bazat pe comunitatea noastră, pe o comunitate construită în timp, în cei nouă ani de zile. Toți acești oameni care au venit alături de noi, pe lângă suma de bani pe care au donat-o, ne-au încărcat cu energie. Ei sunt cei care ne-au dat puterea de a merge mai departe.

Philip Morris România a fost unul dintre partenerii noștri de nădejde. Ei ne-au susținut atât în perioada construcției, cât și în faza a doua, cea a construcției demersului artistic, care este o etapă extrem de importantă, pentru că noi nu am promis realizarea unor ziduri, ci am promis realizarea unui teatru. Teatru înseamnă construcție plus suflet și Philip Morris România este alături de noi și în această etapă, a doua, a construcției sufletului.”

Pentru că finalizarea construcției nu a reprezentat decât o primă etapă, acum se clădesc repertoriul, identitatea artistică și relația durabilă cu publicul.

Chris Simion-Mercurian, fondator Teatrul Grivița 53: „ Faci tot efortul și tot ce ține de tine să ajungă să fie un spațiu reper, un spațiu necesar, un spațiu care să impacteze emoțional generațiile care vin după noi.”



Compania susține și inițiative de antreprenoriat prin parteneriate cu Impact Hub Bucharest și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. România ClimAccelerator 2025, ajuns la ediția a cincea, a oferit startup-urilor cu impact pozitiv asupra mediului sesiuni cu experți, workshop-uri și consultanță de specialitate. Programul Start Her Journey a sprijinit 48 de femei antreprenor prin traininguri, sesiuni practice și îndrumare în branding, vânzări și utilizarea inteligenței artificiale. Philip Morris România susține și alte proiecte artistice și culturale, cum ar fi platforma SoNoRo, inclusiv orchestra SoNoRo Strings sau Festival International de Film Transilvania. În zona socială, parteneriatul cu Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor contribuie la combaterea izolării sociale a seniorilor, prin vizite la domiciliu și activități în centre de socializare. Organizația este implicată în prezent în viața a peste 800 de persoane vârstnice din București și alte opt orașe. Proiectele în care se implică acum compania sunt direcţionate şi către cultura organizaţiei proprii. Comunitatea funcţionează şi creşte şi în interior, inclusiv prin acţiuni făcute împreună. Voluntarii companiei au plantat peste 70.000 de puieți în mai multe județe și au colectat mai mult de 20 de tone de deșeuri, iar fabrica din ţara noastră este un model al sustenabilităţii regionale.

Roxana Pîntea, Senior Director Corporate Affairs, Philip Morris România: „Ele par niște domenii foarte diferite, dar au un numitor comun și acela sunt oamenii. Oameni pasionați, oameni care au avut o viziune. De la antreprenorul care a avut o idee și pe care noi l-am sprijinit să o transforme în realitate. Artiști care au avut încăpățânarea să creadă în visul lor și să adune ulterior o comunitate întreagă în jurul lor, ceea ce este un lucru absolut fantastic. La cercetători și inovatori care dezvoltă soluții pentru cetățeni, toți sunt oameni, oameni cu viziune și oameni cu pasiune. La asta ne uităm când ne uităm la proiecte. Noi nu vedem doar proiecte, noi vedem în acele proiecte capacitatea de a schimba o societate.”

Schimbarea nu se vede întotdeauna imediat. Uneori începe cu un laborator în care un student programează un robot, cu o aplicație care ajută un oraș să răspundă mai repede problemelor sale sau cu o cărămidă cumpărată pentru un teatru care părea, la început, doar un vis. Prin aceste parteneriate, ideile capătă timp să se maturizeze, iar comunitățile primesc instrumente, spații și încredere pentru a construi mai departe. De la cercetare și antreprenoriat la artă, solidaritate și protejarea naturii, România se dezvoltă atunci când oamenii aleg să transforme împreună inițiativele de astăzi în rezultate care rămân.

· Ideile cresc atunci când comunitățile construiesc împreună

· Philip Morris România investește în proiecte cu impact pentru comunități

· De la roboți la teatru: proiecte care construiesc viitorul