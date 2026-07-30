Sustenabilitatea, de la strategie la rezultate

Producție sustenabilă și eficiență energetică în industria românească, prin tehnologii moderne și utilizarea responsabilă a resurselor. Sursa foto: getty images

Sustenabilitatea nu mai e un plan pentru viitor, ci forța din prezent care transformă companiile din România. De la reducerea consumului de resurse la promovarea consumului responsabil, schimbarea se vede atât în producție, cât și în viața de zi cu zi.

Când vorbim despre sustenabilitate, ne gândim de multe ori la proiecte speciale sau la investiții spectaculoase. În realitate, schimbarea începe din lucrurile făcute zi de zi. Din felul în care sunt folosite resursele, din fiecare decizie luată în fabrică și din produsele care ajung, în cele din urmă, la consumatori. La HEINEKEN România, sustenabilitatea face parte din modul de lucru, iar fiecare etapă a producției este gândită astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai mic.

Georgiana Ciurba, Manager Sustenabilitate, HEINEKEN România: “Sustenabilitatea la HEINEKEN nu este un proiect separat, este ceva ce se întâmplă în fiecare zi, în deciziile pe care le luăm, în modul în care lucrăm, chiar aici în fabrică. De la materia primă pe care o achiziționăm de la furnizori locali, în marea ei majoritate, până la apa și energia pe care le consumăm și la produsele noastre, care ajung, până la urmă, la consumatorul final, toate sunt gândite în așa fel încât impactul asupra mediului să fie cât mai mic și să creăm valoare pe termen lung.”

În producția de bere, apa este una dintre cele mai importante resurse. Tocmai de aceea, fiecare litru contează. Prin optimizarea proceselor tehnologice, reutilizarea apei acolo unde este posibil și monitorizarea permanentă a consumului, compania a reușit să reducă semnificativ cantitatea de apă folosită în ultimii ani.

Georgiana Ciurba, Manager Sustenabilitate, HEINEKEN România: “Ca să vă dau un exemplu legat de materia primă, noi încercăm să refolosim atât de mult cât putem. Materia primă, după ce este folosită în producerea berii, ajunge ca și hrana pentru animale.”

La fel de importantă este și energia. În loc să se piardă, căldura rezultată din procesul de producție este recuperată și folosită din nou, cu ajutorul unor sisteme moderne de pompe de căldură.

Paul Husar, Manager Investiții HEINEKEN România: “Unul dintre proiectele majore a fost implementarea pompelor de căldură în fabricile din Craiova și Mureș, cu ajutorul acestor pompe de căldură, recuperăm energia reziduală generată de procesele tehnologice și reutilizarea acesteia în procese specifice.”

Dar sustenabilitatea înseamnă și multe schimbări care, poate, nu sunt evidente la prima vedere. Recuperarea biogazului, echipamente mai eficiente, optimizarea consumurilor sau modernizarea flotei logistice sunt pași mici, dar, împreună, fac o diferență importantă.

Georgiana Ciurba, Manager Sustenabilitate, HEINEKEN România: “Sustenabilitatea nu se oprește doar pe linia de producție, merge mai departe la consumatorul final. De aceea, unul dintre pilonii pe care noi ne axăm sunt produsele fără alcool. Heineken România oferă în prezent 7 astfel de variante de bere fără alcool consumatorilor noștri. Sustenabilitatea nu apare peste noapte și nici printr-un singur proiect. Se dezvoltă în fiecare zi, prin alegeri mici, dar consecvente. Pentru că, dincolo de cifre și tehnologie, sustenabilitatea înseamnă să construiești azi, fără să compromiți ziua de mâine.