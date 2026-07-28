Sustenabilitatea ca strategie de creştere economică

Hidroelectrica își consolidează poziția de lider prin investiții în energie verde și infrastructură modernă. Sursa foto: getty images

Într-o piață în care furnizarea de energie a devenit un act de curaj, sunt companii care au pariat pe consumator. Au investit masiv în retehnologizare fără să oprească furnizarea și și-au păstrat eticheta verde. Miza rămâne aceeași, un mediu mai curat pentru generația următoare.

La trei ani de la listarea acţiunilor la Bursa Bucureşti, Hidroelectrica şi-a consolidat poziţia de lider al producţiei de energie regenerabilă şi devine unul dintre principalii generatori de lichiditate. În ultimii trei ani, creşterea a depăşit 140% cu tot cu dividende.

Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica: „De la un preţ al acţiunii, care a fost şi el de referinţă la momentul respective, de 104 lei pe acţiune, am ajuns astăzi la recordul 220 de lei pe acţiune, ceea ce confirmă performanţa companiei.”

Compania s-a adaptat la piaţa de capital naţională şi internaţională prin criterii de transparenţă, dar şi prin respectarea strictă a principiilor de guvernanţă corporativă.

Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica: „Hidroelectrica a devenit astăzi şi cel mai mare furnizor de energie electrică. Acest concept de companie integrată pe verticală a făcut ca, atât compania să aibă beneficii suplimentare, cât şi clientul să aibă beneficii suplimentare, pentru că nu suntem doar cel mai mare furnizor de energie, suntem unul dintre cei mai competitivi.”

Promisiunea de acum trei ani privind importanţa pe care compania o acordă sustenabilităţii n-a fost doar păstrată, ci a fost transformată într-o strategie de dezvoltare economică, pentru că tot mai multe companii solicită energie verde, ca parte a propriului plan de sustenabilitate.

Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica: „Riscul hidrologic trebuie mitigat prin investiţii în alte tipuri de energie 100% regenerabilă. Suntem pionieri în construcţia unui parc fotovoltaic flotant și acest model va fi multiplicat şi la alte centrale. Mergem pe proiecte de hibridizare, baterii de stocare.”

Peste 780 de milioane de lei a investit Hidroelectrica, anul trecut, în dezvoltarea capacităţilor de stocare, digitalizarea proceselor operaţionale, dar mai ales în retehnologizarea activelor din prezent.

Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica: „Centralele hidro nu înseamnă doar energie electrică, înseamnă dezvoltare de infrastructură, înseamnă realizarea unor mari acumulări de apă care deservesc nu doar producţia de energie electrică, dar şi alimentări cu apă ale populaţiei.”

Poziţia de lider se menține cu investiţii constante. Pentru acest an, bugetul de investiţii depăşeşte 1,4 miliarde de lei şi cuprinde inclusiv retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Râul Mare Retezat. Totodată, pe lângă Parcul Eolian de la Crucea sunt urmărite şi alte proiecte eoliene care pot fi integrate în portofoliul Hidroelectrica, pentru cel mai ambiţios plan strategic.

Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica: „Atingerea pragului de 10.000 de MW putere instalată. Dacă vrem să avem companii competitive atunci trebuie să reglementăm la fel cum toate celelalte ţări, din Europa măcar, reglementează. Orice măsură pe care o luăm în această direcţie se va simţi. Poate nu astăzi, poate nu mâine, dar copiii noştri, cu siguranţă, vor aprecia aceste eforturi. Şi e datoria noastră.”

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