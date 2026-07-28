Drumul spre normalitate

Accesibilitatea înseamnă șanse egale la mișcare, educație și bucuria de a trăi. Sursa foto: getty images

Libertatea de mişcare firească pentru cei mai mulți dintre noi, e un drum cu obstacole pentru persoanele cu dizabilităţi. România înca are paște făcut până la nivelul țărilor dezvoltate, dar există comunităţi care nu așteaptă să se schimbe mentalitățile. Le schimbă ele, și cu fiecare viață transformată, mișcă o țară întreagă.

Ideea Caiac Smile a venit în urmă cu 8 ani, când fondatorul asociaţiei a aflat cât de important este sportul cu caiacul pentru o persoană care nu se poate deplasa decât în scaun rulant.

Ionuţ Stancovici, Fondator Caiac Smile: “Am pus şi eu un om cu dizabilităţi în caiac, am pus la piscină bineînţeles, când am văzut că merge în fiecare colţ al piscinei l-am întrebat ce faci, a zis: ah, e libertate de mişcare, pot să merg unde vreau eu.”

De la caiac, asociaţia s-a extins şi la alte sporturi, pentru toate anotimpurile. A ajuns astfel să inventeze primul scaun adaptat pentru schi din România, apoi a dotat cinci pârtii din ţară pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii. Aqua Carpatica i-a fost sprijin încă de la început.

Ionuţ Stancovici, Fondator Caiac Smile: “Am avut o fetiţă de 18 ani care era în scaun, care am alunecat cu ea cred că 100 de metri şi striga necontrolat, râdea necontrolat, pentru că s-a întâlnit pentru prima oară în viaţă ei cu adrenalina. Mama ei plângea şi mi-a zis: Ionuţ, în 18 ani eu nu mi-am auzit fata să râdă aşa.”

Valentina Vesler, Director de Comunicare Valvis Holding: “Proiectele pe care le alegem noi sunt proiecte pe care le simţim, pe care, evident le evaluăm într-o oarecare măsură dar simţim oamenii din jurul şi din inima proiectului. Pentru că, dacă nu există convingere, mai ales în proiectele sociale, lucrurile tind să moară foarte repede. Din fericire sau din, nici nu știu, sau din providenţă, din înțelepciune, proiectele în care noi ne-am implicat au crescut şi au dat roade.”

Misiunea companiei Aqua Carpatica s-a extins şi a adus accesibilizare în domenii esenţiale precum educaţia sau sportul. În fiecare an, sute de persoane au ajuns să se bucure de sporturi la care altădată nici nu visau.

Valentina Vesler, Director de Comunicare Valvis Holding: “Am rămas pentru că lucrurile care se întâmplau în proiect erau extraordinare, oamenii îşi schimbau mentalităţile, familiile din jurul beneficiarilor îşi schimbau mentalităţile.Un proiect chiar are inima, sufletul şi dinamica de care e nevoie ca să crească mare.”

Ionuţ Stancovici, Fondator Caiac Smile: “Suntem acum în proiectul de iarnă, avem 7 ani, suntem singura ţară din lume care dăm gratuitate schiului adaptat în ţară, avem şi echipamente care se folosesc gratuit pe toate pârtiile din România aproape, avem urcările care sunt gratuite pentru persoanele cu dizabilităţi, suntem în anul 3 pe litoralul românesc unde, stăm bine, avem 21 de plaje adaptate deja, de la Mamaia până-n Mangalia.”

Libertatea înseamnă şansa fiecărui om de a trăi aceleaşi bucurii, fără bariere şi fără limitele impuse de ceilalţi. Iar atunci când iniţiativa unor oameni întâlneşte sprijinul celor care aleg să investească în bine, schimbarea devine posibilă.

· 14 judeţe din România au fost accesibilizate în acest proiect

· Asociaţia a dezvoltat şi 4 parteneriate internaţionale

· Caiac Smile a reuşit să doteze 21 de plaje pentru persoane cu dizabilităţi