Paşi tot mai mari către România digitală | Dezvoltăm România Sustenabil

România, ţara cu una dintre cele mai bune conexiuni la internet, cu unii dintre cei mai mulţi şi mai buni absolvenţi de IT, dar, în acelaşi timp, o ţară printre cel mai puţin digitalizate.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Pentru că au înţeles că e important ca şi noi să păşim în era modernă din perspectiva digitalizării, Mastercard a pornit o serie de proiecte care să facă viaţa mai uşoară şi plăţile mai sigure.

“Noi ne bucurăm să fim parte din cât mai multe inițiative de digitalizare atât în transportul public, cât și în partea de plată de taxe și impozite, de servicii publice, obiectivul principal fiind acela de a crește gradul de adopţie al acestor metode de plată digitale şi de a crește incluziunea și educația financiară în România.”, a spus Mihaela Ciupală, Strategy & Solutions Director SEE, Mastercard.

România secolului 21 are nevoie de digitalizare şi acces la sisteme financiare uşoare şi sigure: românii să poată plăti cu cardul sau cu telefonul la metrou sau în autobuz. Să poată plăti taxele de acasă sau de la birou, de pe laptop sau telefon.

“Își pot gestiona mult mai uşor cheltuielile, pot face plățile mult mai uşor, sunt protejaţi în momentul în care cardul este furat sau fraudat, pentru că își pot recupera banii respectivi foarte ușor; primesc de asemenea beneficii.”, a mai spus aceasta.

Un prim pas important spre e-guvernare e platforma ghiseul.ro , unul dintre proiectele care au revoluţionat sistemul de plăţi publice de la noi. După ani de stat la coadă, românii au avut în sfârşit posibilitatea de a plăti taxele, impozitele şi amenzile online. Iar de anul acesta o pot face şi de pe telefon.

“Platforma ghiseul.ro are deja peste 1 milion jumătate de utilizatori în prezent, iar de la lansare au plătit prin ghișeul.ro peste 9 milioane de taxe.”, a mai adăugat Mihaela Ciupală, Strategy & Solutions Director SEE, Mastercard.

"Tehnologia în ceea ce privește plățile digitale ne poate ușura de multe ori viața, în sensul în care plățile digitale ne oferă rapiditate, siguranță, și un confort.”, a mai spus şi Elena Dincă, Head of Sales For Financial Institutions, Merchants and Government Segments, Mastercard.

Există chiar un program care poate analiza plăţile online realizate de către turiştii români şi străini, pentru ca autorităţile să-şi poată construi mai bine ofertele de turism.

"Facem analiza de tranzacţii ale acelor turişti, de unde vin ei, înţelegem profilele lor şi facem şi un scan de social media, să înţelegem ce le place şi ce nu le place în zona respectivă, ca ei să se poată poziţiona mai bine pe viitor.”, a mai completat şi Mihai Cismaşiu-Buda, Director Sales, Data & Services Mastercard România, Croaţia și Israel.

Tot mai mulţi români aleg să scoată din portofel doar cardul, nu bani cash, sau să plătească, şi mai uşor, de pe telefon. Un avantaj şi pentru ei, dar şi pentru autorităţi.

"La nivel macro, beneficiile sunt atât în zona de transparentizare a circulaţiei banilor, cât şi în scăderea economiei subterane.", a mai spus Mihaela Ciupală.

Iar acest lucru e important pentru dezvoltarea societăţii şi creşterea nivelului de trai în România.