Categoria de români care își va putea amâna temporar plata ratelor. Marcel Ciolacu a făcut anunțul

Românii sunt copleșiți de cheltuieli și datorii, în special în contextul scumpirilor din ultima vreme.

Sursa foto: Freepik.com

Deși Guvernul susține că face tot ce poate pentru a ușura viețile românilor, acestora le este din ce în ce mai greu să se descurce cu banii. Prețurile alimentelor sunt într-o continuă creștere, la fel și cele ale ratelor, asigurărilor sau taxelor.

Este adevărat că prețurile alimentelor de bază au fost plafonate, iar măsura de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile, care constă în acordarea unei sume de 250 de lei, o dată la două luni, pentru alimente și mese calde, va continua și anul acesta. Cu toate acestea, majoritatea românilor se descurcă foarte greu de la o lună la alta.

La fel se întâmplă și în cazul agricultorilor, care protestează deja de nouă zile, alături de transportatori. Aceștia au o listă întreagă de solicitări pentru Guvern, iar reprezentanții lor poartă negocieri dure cu autoritățile în domeniu.

Printre cererilor lor face parte și amânarea temporară a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectați de secetă.

Astăzi, la începutul ședinței de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a declarat că acest proiect va fi citit, joi, în primă lectură.

„Mai avem în primă lectură o măsură importantă: amânarea cu caracter temporar a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectați de seceta din 2023”, a anunțat premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de Guvern.

El a spus că sprijin total măsura.

„Știu că se lucrează susținut, atât cu Banca Națională, cât și cu întreg sistemul bancar și Consiliul Concurenței, pentru a găsi cele mai potrivite formule tehnice. Sunt convins că finalizăm repede și această schemă de ajutor pentru fermierii afectați”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Primul pachet de măsuri pentru fermieri

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, totodată, înainte de ședința de Guvern, un prim pachet de măsuri pentru fermieri și transportatori: „Este clar din punctul meu de vedere că protestele au fost îndreptățite”.

„Așa cum am promis, aprobăm astăzi un prim pachet de măsuri convenite împreună cu fermierii și transportatorii. Am discutat și cu micii fermieri și transportatori aflați în stradă, și cu marile asociații de profil. Este clar din punctul meu de vedere că protestele au fost îndreptățite! Iar deciziile pe care le adoptăm confirmă că mare parte din cerințele lor sunt absolut legitime. Am promis că vom rezolva aceste probleme, atât eu, cât și acest Guvern ne ținem de cuvânt”, a declarat prim-ministru.

În privința fermierilor există mai multe proiecte.

„Acordăm un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina, la culturile înființate în toamna lui 2022. Compensația pe fiecare întreprindere agricolă nu poate depăși 280.000 de euro”, declară Ciolacu.

Autoritățile estimează peste 162.000 de beneficiari și un efort bugetar de aproape 250 de milioane de euro, sumă deja bugetată.

„Fermierii noștri merită din plin această compensație! În plus, mi s-a părut de bun simț și cererea de echivalare a permisului auto la categoriile B și B1 pentru a conduce tractoare, așa că o vom legifera azi”, a adăugat premierul.