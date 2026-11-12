Alexandru Nazare explică cât de mare este riscul ca România să ajungă în „junk” în 2027: „Mergem pe sârmă”. Ce spune despre FMI

3 minute de citit Publicat la 21:41 12 Noi 2026 Modificat la 21:41 12 Noi 2026

România „merge în continuare pe sârmă” și se află la un pas de categoria „junk”, avertizează Nazare. Foto: Getty Images

România „merge în continuare pe sârmă” și se află la un pas de categoria „junk”, avertizează ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Invitat joi seară la Antena 3 CNN, acesta a explicat că țara noastră a trecut prin mai multe momente de cumpănă și că pierderea ratingului recomandat investițiilor ar avea consecințe grave pentru economie, de la inflație și cursul valutar până la locurile de muncă. Cu toate acestea, ministrul nu crede că România va ajunge să aibă nevoie de un acord cu FMI și spune că retrogradarea poate fi evitată.

Invitat la „Sinteza zilei”, ministrul Finanțelor a spus că avertismentele lansate recent de președintele Nicușor Dan, privind riscul ca România să fie retrogradată de agențiile internaționale de rating, sunt justificate.

„Toate riscurile prezentate de Nicușor Dan privind agențiile de rating sunt corecte, analiza e corectă și am avut foarte multe momente, inclusiv în această vară, dar și în 2025, momente de cumpănă. Am mers și mergem în continuare pe sârmă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că România se află deja pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, iar perspectiva acordată de agențiile de rating este negativă. Asta înseamnă că țara riscă să fie retrogradată dacă situația finanțelor publice se înrăutățește.

În aceste condiții, orice schimbare bruscă a politicilor economice sau orice decizie care afectează încrederea investitorilor ar putea pune și mai multă presiune asupra ratingului României.

Nazare: România are trei examene importante la începutul lui 2027

Ministrul Finanțelor consideră că România poate evita atât un acord cu FMI, cât și pierderea ratingului recomandat investițiilor, dar spune că totul depinde de deciziile luate de autorități în următoarele luni.

„Nu cred că suntem în poziția în care să ajungem din nou sub o monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI, în acest moment. Avem în față foarte multe oportunități pe care le putem valorifica încât să nu ajungem acolo”, a declarat Nazare.

Primele teste importante vor veni la începutul anului viitor, când cele trei mari agenții internaționale vor evalua din nou situația financiară a țării. Potrivit ministrului, Fitch va analiza România în ianuarie, Moody's în februarie, iar Standard & Poor's în martie.

Nazare spune că Guvernul trebuie să pregătească un buget realist pentru 2027 și să demonstreze că poate ține sub control cheltuielile statului. În acest fel, România ar avea șanse să își păstreze ratingul și, ulterior, să își îmbunătățească perspectiva de la negativă la stabilă.

Ministrul consideră însă că obiectivul pe termen lung ar trebui să fie mai ambițios: România să urce în clasamentul agențiilor de rating, nu să rămână permanent la limita dintre categoria recomandată investițiilor și cea speculativă.

Ce s-ar întâmpla dacă România ar ajunge în categoria „junk”

Alexandru Nazare a avertizat că pierderea ratingului recomandat investițiilor ar afecta întreaga economie, nu doar capacitatea statului de a se împrumuta.

Categoria „junk” este cea în care agențiile de rating plasează statele sau companiile considerate investiții speculative, cu un risc mai mare pentru cei care le împrumută bani. Pentru România, o asemenea retrogradare ar putea însemna credite mai scumpe, dificultăți în atragerea investițiilor și presiuni suplimentare asupra economiei.

„Această prăpastie pe care o denumim junk, pierderea calificativului de investiții, odată materializată ar afecta extrem de mult economia României și ar avea efecte sociale mari”, a avertizat ministrul.

Nazare a explicat că efectele s-ar putea vedea inclusiv în prețurile plătite de români, în valoarea leului și în stabilitatea locurilor de muncă.

Întrebat dacă România va ajunge inevitabil în categoria „junk”, așa cum avertizează unele voci, ministrul a respins această idee.

„Nu, de ce să ajungem? Ține de noi să gestionăm acest lucru, să nu ajungem acolo, să fim mai ambițioși și să vrem creșterea ratingului”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, un buget construit și respectat cu seriozitate ar ajuta România să își îmbunătățească perspectiva de rating, să reducă dobânzile la care se împrumută statul și să lase mai mulți bani disponibili pentru relansarea economiei.

Nicușor Dan a avertizat că FMI ar putea impune condiții drastice României

Declarațiile ministrului Finanțelor vin după ce președintele Nicușor Dan a avertizat că România ar putea ajunge din nou să apeleze la FMI dacă nu reușește să își reducă deficitul bugetar și pierde încrederea investitorilor.

Șeful statului a explicat că un asemenea scenariu ar putea obliga România să adopte măsuri de austeritate mult mai dure decât cele aplicate până acum, deoarece FMI ar veni cu condiții stricte pentru acordarea unui sprijin financiar.