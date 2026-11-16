Anthropic, rivala OpenAI, se pregătește pentru o listare istorică la bursă. Cinci lucruri pe care investitorii trebuie să le știe

7 minute de citit Publicat la 15:34 16 Noi 2026 Modificat la 15:34 16 Noi 2026

Anthropic, rivala OpenAI, se pregătește pentru o listare istorică la bursă. Foto> Profimedia Images

Anthropic, compania americană care a creat asistentul de inteligență artificială Claude, se pregătește pentru una dintre cele mai mari listări bursiere din istorie. Firma vrea să fie evaluată la peste 1.000 de miliarde de dolari, deși înregistrează pierderi contabile uriașe și are nevoie de investiții de sute de miliarde de dolari pentru a-și dezvolta tehnologia. În plus, viitorii acționari vor avea o influență foarte redusă asupra deciziilor companiei, controlul urmând să rămână în mâinile fondatorilor, scrie Euronews.

Anthropic ar urma să stabilească miercuri prețul final al acțiunilor, iar tranzacționarea pe bursa Nasdaq din New York este așteptată să înceapă joi, sub simbolul ANT.

Compania propune un preț cuprins între 70 și 78 de dolari pe acțiune, ceea ce i-ar putea aduce o evaluare de peste 1.000 de miliarde de dolari. Listarea va fi și un test important pentru piața inteligenței artificiale, într-un moment în care investitorii încearcă să afle dacă sumele uriașe cheltuite pentru dezvoltarea acestei tehnologii vor produce, în cele din urmă, profituri pe măsură.

Nu toată lumea este însă convinsă că Anthropic este pregătită pentru bursă. În cadrul unei întâlniri organizate de Interfaith Center on Corporate Responsibility, SOC Investment Group și Americans for Financial Reform Education Fund, mai mulți experți în drept și guvernanță corporativă au atras atenția asupra unor probleme din documentele companiei.

„Anthropic se grăbește să intre pe bursă fără să răspundă unor întrebări fundamentale despre cât de pregătită este să funcționeze ca o societate listată”, a declarat Mark Levine, responsabilul cu supravegherea finanțelor publice ale orașului New York.

Acesta a criticat și faptul că firma nu a explicat suficient cum intenționează să gestioneze riscurile pe care chiar Anthropic le-a descris drept potențial „catastrofale sau existențiale pentru omenire”.

Cinci lucruri importante despre compania care se pregătește să intre pe bursă

1. Anthropic a fost înființată de cercetători care au plecat de la OpenAI

Anthropic a apărut la începutul anului 2021, după ce mai mulți cercetători au părăsit OpenAI, compania care a creat ChatGPT. Aceștia lucraseră în special la siguranța sistemelor de inteligență artificială, dar aveau viziuni diferite față de conducerea OpenAI cu privire la modul în care ar trebui dezvoltată tehnologia.

Dario Amodei s-a alăturat OpenAI în 2016, când organizația funcționa încă fără scop lucrativ. A condus echipa responsabilă de siguranță și cercetările privind modul în care performanțele modelelor AI cresc odată cu volumul datelor folosite pentru antrenarea lor.

Sora sa mai mică, Daniela Amodei, a intrat în companie în 2018 și a ajuns vicepreședinte pentru siguranță și politici interne.

În decembrie 2020, cei doi, împreună cu mai mulți colegi, au plecat de la OpenAI după neînțelegeri cu conducerea. Aproximativ o lună mai târziu au înființat Anthropic.

Ambele companii au sediul în San Francisco și au devenit între timp rivale directe pe piața inteligenței artificiale.

2. În spatele Anthropic se află unele dintre cele mai mari companii de tehnologie

Anthropic a atras investiții de la nume importante din industria tehnologiei. Amazon și Alphabet, compania-mamă a Google, se numără printre principalii săi susținători financiari. Microsoft, Nvidia și fondul de investiții Founders Fund, înființat de Peter Thiel, au investit, de asemenea, în companie.

În luna mai, Anthropic a atras 65 de miliarde de dolari de la investitori, într-o rundă de finanțare care a evaluat compania la 965 de miliarde de dolari. A fost pentru prima dată când o astfel de rundă de investiții a plasat valoarea Anthropic peste cea a OpenAI.

Originile companiei sunt legate și de două curente de gândire care au influențat puternic dezvoltarea inteligenței artificiale.

Primul este raționalismul, asociat cu cercetătorul și autorul Eliezer Yudkowsky, cunoscut pentru avertismentele sale potrivit cărora inteligența artificială foarte avansată ar putea reprezenta un pericol major pentru omenire.

Cel de-al doilea este altruismul eficient, o mișcare care încearcă să stabilească, pe baza dovezilor, cum pot fi folosite resursele financiare și timpul pentru a produce cât mai mult bine.

Persoane apropiate acestei mișcări au contribuit la finanțarea inițială a Anthropic. Printre primii investitori s-au numărat Dustin Moskovitz, cofondatorul Facebook, Jaan Tallinn, cofondatorul Skype, și Eric Schmidt, fost director general al Google.

3. Investitorii vor putea câștiga din acțiuni, dar vor avea foarte puțină putere de decizie

Anthropic intenționează să scoată la vânzare 825 de milioane de acțiuni, la un preț estimat între 70 și 78 de dolari fiecare.

Dintre acestea, aproximativ 801 milioane sunt acțiuni noi, vândute de companie, iar alte aproape 24 de milioane provin de la acționari existenți.

La un preț aflat la mijlocul intervalului propus, valoarea totală a acțiunilor oferite publicului ar ajunge la aproximativ 61 de miliarde de dolari. Ar fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istorie.

Separat, șapte companii, printre care Nvidia, Google și Microsoft, au convenit să cumpere acțiuni în valoare de 26 de miliarde de dolari, printr-o tranzacție privată. Aceste acțiuni nu vor avea drept de vot.

De fapt, una dintre cele mai controversate particularități ale Anthropic este tocmai modul în care va fi condusă după listare.

Compania este organizată juridic ca o societate de interes public, ceea ce înseamnă că trebuie să urmărească nu doar profitul, ci și un obiectiv declarat: dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale avansate, în beneficiul pe termen lung al omenirii.

Fondatorii vor păstra 50,1% din drepturile de vot ale acționarilor. În același timp, un organism independent, numit Long-Term Benefit Trust, va avea puterea de a desemna patru dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație.

Acest organism are cinci administratori, printre care și Ben Bernanke, fostul președinte al Rezervei Federale a SUA. Niciunul dintre ei nu deține o participație financiară în companie.

Criticii spun că această structură îi va lăsa pe investitorii obișnuiți aproape fără influență.

„Anthropic a construit o structură de conducere care îi va lăsa pe acționari aproape fără niciun cuvânt de spus”, a declarat Josh Zinner, directorul Interfaith Center on Corporate Responsibility.

El consideră că firma încearcă astfel să limiteze controlul din exterior, deși deciziile sale ar putea avea consecințe asupra întregii societăți.

4. Anthropic a promis cheltuieli de sute de miliarde de dolari, deși nu are garanția că va recupera banii

Dezvoltarea inteligenței artificiale necesită o putere de calcul uriașă, ceea ce înseamnă centre de date, cipuri specializate și cantități mari de energie electrică.

Pentru a-și asigura aceste resurse, Anthropic s-a angajat să cheltuiască cel puțin 518 miliarde de dolari cu șase furnizori, pe parcursul a aproximativ zece ani.

Aproximativ 80% din aceste angajamente nu pot fi anulate. Cu alte cuvinte, compania va trebui să plătească pentru infrastructura contractată chiar dacă nu o va folosi integral.

Deși aceste obligații nu sunt considerate oficial datorii, ele funcționează, în practică, într-un mod asemănător: Anthropic trebuie să facă plățile indiferent de evoluția afacerii.

Problema este că mulți dintre clienții săi nu au obligații similare. Aceștia își pot reduce cheltuielile sau pot renunța la serviciile companiei dacă nu mai au nevoie de ele.

Astfel, Anthropic pariază că cererea pentru inteligență artificială va continua să crească suficient de mult încât să justifice investițiile uriașe în centre de date și putere de calcul.

Compania depinde, în același timp, de un număr mic de parteneri. Aproape jumătate din veniturile sale din 2025 au provenit din vânzările realizate prin serviciile cloud ale Amazon și Google.

Aceste două companii sunt și printre principalii furnizori ai infrastructurii de calcul de care Anthropic are nevoie. Potrivit documentelor depuse pentru listare, ele nu au putut să îi asigure întreaga capacitate solicitată.

Anthropic avertizează și asupra unui alt risc: un incident grav provocat de inteligența artificială ar putea genera despăgubiri atât de mari, încât să nu poată fi acoperite prin asigurări.

5. Anthropic se confruntă cu Donald Trump, cu OpenAI și cu rivali tot mai ieftini din China

Pe lângă problemele financiare și concurența din industria tehnologiei, Anthropic a intrat și într-un conflict cu administrația președintelui Donald Trump.

În ianuarie, Departamentul american al Apărării a cerut să poată utiliza Claude fără restricții. Compania a refuzat însă două tipuri de utilizare: supravegherea în masă a cetățenilor americani și folosirea inteligenței artificiale pentru arme letale complet autonome.

În februarie, Trump a ordonat instituțiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei Anthropic. Ulterior, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a dispus clasificarea companiei drept risc pentru lanțul de aprovizionare, o măsură aplicată de obicei entităților asociate adversarilor externi ai Statelor Unite.

Pe piața inteligenței artificiale, unul dintre cei mai importanți rivali ai Anthropic rămâne OpenAI.

Compania care a creat ChatGPT și-a amânat propria listare la bursă cel puțin până în 2027 și a fost evaluată recent la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari, potrivit relatărilor din presă.

Comparația dintre cele două companii nu este însă simplă. OpenAI nu este listată la bursă, astfel că datele sale financiare nu au trecut prin același tip de verificare independentă, iar cele două firme folosesc metode diferite de contabilizare a veniturilor obținute prin partenerii cloud.

O altă amenințare vine din China, unde companii precum DeepSeek, Alibaba, prin modelul Qwen, Moonshot, prin Kimi, și Z.ai, prin GLM, dezvoltă modele de inteligență artificială care pot fi descărcate gratuit și sunt mult mai ieftin de utilizat.

Unele companii americane au început deja să folosească aceste modele pentru sarcini obișnuite, pentru care nu au nevoie de cele mai avansate sisteme AI. La începutul anului 2026, modelele chinezești cu acces deschis reprezentau aproximativ 30% din utilizarea înregistrată pe platforma OpenRouter, unde pot fi accesate servicii de inteligență artificială de la mai mulți furnizori.

Anthropic a acuzat, de asemenea, mai multe laboratoare chineze că au creat zeci de mii de conturi false pentru a copia răspunsurile generate de Claude și a le folosi la antrenarea propriilor modele.

Pentru analiști, cel mai mare pericol nu este neapărat ca firmele chinezești să depășească Anthropic în dezvoltarea celor mai performante sisteme AI, ci ca acestea să ofere alternative suficient de bune la prețuri mult mai mici.

O asemenea concurență ar putea obliga compania americană să reducă tarifele și să accepte profituri mai mici, tocmai într-un moment în care încearcă să convingă investitorii că afacerea sa merită peste 1.000 de miliarde de dolari.