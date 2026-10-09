64% din maşinile înmatriculate în România, luna trecută, au fost electrificate. Cele mai vândute maşini 100% electrice şi hibride

64% din maşinile înmatriculate în România, luna trecută, au fost electrificate. Foto: Getty Images

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11,5%, în septembrie 2026 faţă de intervalul similar din anul anterior, dar autoturismele "electrificate" au raportat o creştere de 16% şi o cotă de piaţă de 64%, reiese din datele publicate, vineri, de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) şi prelucrate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), notează Agerpres.

Potrivit datelor centralizate, autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total piaţă) au înregistrat, în luna septembrie 2026, un volum de 10.952 de unităţi, iar în ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV a ocupat prima poziţie, cu 61,3%, urmat de Clasa C (19,7%) şi Clasa B (12,5%).

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna septembrie a acestui an, faţă de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 36,8%, la o pondere de 32%, în timp ce motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,6%, până 3,8% din total. În categoria autoturismelor echipate cu motoare mild-hybrid, acestea înregistrează o scădere de 10,7% (pondere de 18,2% din totalul pieţei de autoturisme).

Pe de altă parte, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hybrid şi full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în luna septembrie din acest an, o cotă de piaţă de 64%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească, care depăşeşte cota deţinută de motorizările pe benzină şi motorină.

Pe categorii, autoturismele full electrice deţin o cotă de 8% din piaţă, în luna septembrie a anului 2026, faţă de 6%, cât era în aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţin o cotă de piaţă de 17% (faţă de septembrie 2025, când reprezentau 6,5%).

Cele mai vândute maşini 100%electrice şi hibride

În anul 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y - cu 886 de unităţi şi o creştere de 209%, de la un an la altul, BYD Dolphin Surf - cu 686 de unităţi şi Tesla Model 3 - cu 676 de unităţi.

De asemenea, la autoturismele plug-in, top 3 modele din acest an este condus de: BYD Seal U DM-i - cu 1.230 de unităţi, Toyota RAV4 - cu 969 de unităţi, şi Chery TIGGO9 - cu 655 de unităţi.

În acelaşi timp, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primele trei poziţii ale clasamentului Toyota Corolla - cu 3.420 de unităţi, Toyota Yaris Cross (2.228) şi Dacia Duster (1.669).

Totodată, autoturismele mild hybrid au pe primul loc, în anul 2026, Dacia Duster - cu 2.225 de unităţi, apoi Skoda Octavia - cu 1.406 unităţi, precum şi Dacia Bigster (1.185 de unităţi).

În cazul vehiculelor comerciale uşoare şi minibus, statistica oficială consemnează o scădere cu 25,2%, în septembrie 2026 faţă de septembrie 2025. Din total, vehiculele comerciale uşoare fără minibus au înregistrat o scădere de 14% a înmatriculărilor. Pe de altă parte, înregistrările de vehicule comerciale uşoare electrice au scăzut, în primele nouă luni ale anului 2026, la un volum de 437 de unităţi, faţă de 469 de unităţi, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Conform APIA, înmatriculările de vehicule comerciale grele şi autobuze noi s-au diminuat cu 6%, în prima lună de toamnă din acest an faţă de septembrie 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de 5%.