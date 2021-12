Ce trebuie să facă toţi şoferii ca să circule în siguranţă iarna

Mecanicii ne sfătuiesc să montam din timp anvelopele de iarnă. Din două motive - să evităm amenzile dar şi aglomeraţia care se crează la serviceuri odată cu prima ninsoare.

Este recomandat să mergem la vulcanizare. Anvelopele se verifică o dată la cel mult 6 luni

"Vin clienţi şi spun că au o simplă pană, anvelopa arată foarte ok la exterior, ei nu îşi dau seama, se vad crampoanele, noi constatăm când demontam anvelopa de pe maşină, de fapt ea arată aşa din cauza geometrie, că nu a mai verificat roţile de foarte mult timp. Nu a mai fost umblat la această roată de cel puţin doi ani, soferul nu a stiut că are probleme cu geometria, noi am constatat cand a venit că se lasă roata. De fapt mai avea puţin şi exploda", a spus George Leu, administrator vulcanizare.

De ce nu este bine să turnăm apă fierbinte pe parbrizul îngheţat

În cazul în care geamurile sunt îngheţate şi ne grăbim să plecăm la drum, nu trebuie să turnăm apă fierbinte pe parbriz.

Riscăm ca sticla să se spargă din cauza diferenţei mari de temperatură. Este indicat să folosim soluţii care ajută ca geamul să nu îngheţe.

Trebuie să fim mult mai atenţi la volan, atunci când circulăm în condiţii de iarnă

Păstrarea distanţei faţă de autoturismul din faţă, frânarea în anotimpul rece este foarte importantă.

Chiar dacă avem anvelope bune de iarnă, nu strică să avem în portbagaj şi o pereche de lanţuri, sau poate chiar două şi asta pentru că în zone precum Poiana Braşov sau Rânca, echipajele rutiere nu te lasă să urci către zonele înalte dacă nu ai lanţuri în portbagaj, nu neapărat să fie zăpadă pe jos", expică Sorin Ene, pilot profesionist de drift.

De asemenea, nu e recomandat să scoatem mașina din viteză dacă derapăm şi nici să conducem pe urmele lăsate în zăpadă de alte maşini.

Şi nivelul de antigel trebuie verificat pentru a ne asigura că este la valorile indicate de producător.

