Primul supercar electric 100% românesc, lansat în prezenţa confondatorului Tesla

Prototipul de supercar electric românesc integrează peste 100 de tehnologii.

Printre cele mai importante, posibilitatea de a comunica cu toate maşinile compatibile din jur pentru a afla date despre traseu, dar şi opţiunea de baterie interschimbabilă.

"Este un proiect pe care l-am dezvoltat în ultimii patru ani, integral în România. De la ideea de concept desenat până la manufacturare..Construim tehnologie, după care încercam să intram în colaborari cu diveşi constructori pentru a pune tehnologia noastra în aplicare în producţia de masă de vehicule electrice", a spus Ovidiu Toma, CEO companie dezvoltatoare.

Prototipul de supercar electric românesc integrează peste 100 de tehnologii

Printre cele mai importante, posibilitatea de a comunica cu toate maşinile compatibile din jur pentru a afla date despre traseu, dar şi opţiunea de baterie interschimbabilă.

"De fapt ajută utilizatorul în a nu mai pierde timp într-un loc dat pentru a încărca. Avem 800 de puncte din care clienţii pot imprumuta un power bank contra unei sume super modeste", adaugă Ovidiu Toma.

În teste, maşina a atins până la 220 de kilometri la oră

Cu o viteză redusă, supercarul electric poreclit batmobil, poate ajunge însă, până la o autonomie de 600 de kilometri. Suficient pentru un drum între Bucureşti şi Oradea, de pildă.

"Poate fi folosită ca o maşină normală pentru călătoriile mai lungi, dar, totodată, poate oferi suficient amuzament la volan dacă selectezi modul sport. Sau îţi poate aduce o experienţă de neuitat dacă este activat modul de cursă. Credeţi-mă", spune Mădălin Neagu, inginer în cadrul companiei dezvoltatoare.

Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, la lansarea primului concept de supercar electric dezvoltat integral în țara noastră

La lansarea maşinii a fost prezent şi Martin Eberhard, cofondatorul Tesla. Inginerul-vedetă nu vede viitorul decât electric.

"Văd noi idei privind maşinile electrice cam peste tot în lume. În primul rând, cred că într-acolo se îndeaptă industria de maşini şi în al doilea rând este singurul lucru pe care îl putem face dacă ne gândim la încălzirea globală", a declarat co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard.

Dezvoltatorii prototipului nu exclud ca în viitor acest model să poată fi cumpărat.

Compania este în discuţii cu mai mulţi producători auto care ar fi interesaţi să scoată supercarul în serie. Şi producători precum Audi, Hyundai, Jaguar sau Mercedes Benz se pregătesc să lanseze maşini electrice de lux în acest an. Return to index of stories...