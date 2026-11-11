„Motoarele termice vor mai fi vândute încă 10-15 ani”. Anunțul surprinzător făcut de șeful Mercedes

2 minute de citit Publicat la 09:01 11 Noi 2026 Modificat la 09:03 11 Noi 2026

„Motorul cu ardere internă va mai exista cel puțin încă 10 ani, probabil chiar 15”, a declarat Källenius. FOTO: Profimedia Images

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, estimează că motoarele pe benzină și diesel vor continua să aibă un rol important în industria auto cel puțin încă 10 ani, posibil chiar 15, în paralel cu extinderea gamei de modele electrice, potrivit Autocar Professional.

Constructorul german nu intenționează să renunțe la motorizările tradiționale atât timp cât există cerere, iar ritmul tranziției către mașinile electrice va varia în funcție de fiecare piață. Declarațiile șefului Mercedez-Benz au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu presa organizate de Mercedes-Benz la Pune, în India.

„Motoarele termice vor mai exista cel puțin încă 10 ani, probabil chiar 15”, a declarat Källenius.

Evaluarea sa vizează tranziția mai amplă către mobilitatea electrică. Mercedes-Benz, a spus el, va continua să deservească clienții care caută vehicule cu motoare cu ardere internă electrificate, în paralel cu extinderea gamei sale de modele electrice.

Källenius a descris transformarea industrială drept un proces care va dura 20–25 de ani, reflectând ritmurile diferite în care piețele trec la mobilitatea electrică.

„Dacă ești un producător consacrat, nu îți tai piciorul pe care te sprijini în prezent pentru a-ți construi unul nou”, a spus el.

Dezvoltarea unei noi generații de motoare

Mercedes-Benz și-a actualizat gama de motoare cu ardere internă pentru a respecta cerințele standardului Euro 7, a declarat Källenius, investițiile companiei vizând inclusiv dezvoltarea unei noi generații de motoare V8.

Motorina rămâne, de asemenea, parte a acestei strategii. Întrebat în mod specific despre viitorul motoarelor diesel, el a spus că firma a analizat cu atenție această tehnologie și și-a pregătit motoarele pentru standardul european de emisii.

„Gama noastră de motoare diesel este pregătită pentru viitor”, a declarat el.

Källenius a indicat vehiculele comerciale ușoare drept un domeniu important de utilizare, alături de autoturismele de dimensiuni mai mari folosite de clienți care parcurg anual distanțe considerabile.

Pentru șoferii care parcurg între 60.000 și 70.000 de kilometri pe an, fie pentru deplasări în interes de serviciu, fie pentru alte nevoi de transport, motorina rămâne o opțiune foarte bună.

„Va rămâne în oferta noastră în viitorul previzibil”, a spus el.

Continuarea investițiilor în motoarele cu ardere internă are loc în paralel cu lansarea celei de-a doua generații de vehicule electrice Mercedes-Benz, inclusiv a noului GLC electric, prezentat la Pune.

Creșterea vânzărilor de mașini electrice

Källenius a declarat că firma va oferi o alternativă electrică pentru fiecare segment important al gamei sale de modele până la sfârșitul deceniului. El se așteaptă ca vehiculele electrice să reprezinte o pondere semnificativ mai mare din vânzările companiei în India anul viitor, susținute de produse mai bune și de îmbunătățirea infrastructurii de încărcare.

Mobilitatea fără emisii rămâne obiectivul final, a spus el. Cu toate acestea, electrificarea completă a tuturor piețelor este încă la mulți ani distanță.

Până atunci, Mercedes-Benz intenționează să continue să deservească atât clienții pregătiți să treacă la vehicule electrice, cât și pe cei care au în continuare nevoie de motorizări cu ardere internă.

„Atât timp cât există o cerere semnificativă pentru motoare cu ardere internă de înaltă tehnologie, în cazul nostru electrificate, le vom avea în continuare în ofertă”, a declarat Källenius.