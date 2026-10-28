Sistemul controversat de conducere asistată al lui Musk, aprobat în alte 2 ţări din Europa. La teste, softul Tesla a dat mai mult erori

Foto: Captură Twitter/Elon Musk

Letonia și Slovacia sunt cele mai recente țări europene care au aprobat software-ul de asistență la conducere al Tesla (TSLA.O), spre bucuria unor șoferi locali care au pledat pentru introducerea acestuia. Cu toate acestea, pe măsură ce implementarea începe, rămân de depășit anumite probleme, informează Reuters.

Luni, Letonia a devenit a zecea țară europeană care a aprobat software-ul de asistență la conducere (Tesla Assisted Driving – TAD), la scurt timp după ce Slovacia a dat undă verde acestei tehnologii, la începutul lunii. Acest lucru marchează un nou pas în eforturile Tesla de a introduce tehnologia în Europa, unde compania caută sprijin în perspectiva unui vot decisiv care ar putea deschide calea unei implementări mai ample la nivelul întregii Uniuni Europene.

În Slovacia, Igor Marcek, în vârstă de 35 de ani, și-a cumpărat o mașină Tesla în urmă cu doi ani și este extrem de entuziasmat de posibilitățile oferite de TAD, denumire sub care este cunoscut acum sistemul numit anterior FSD.

„La un moment dat, mașina va putea să se conducă singură, economisindu-ne timp și energie; astfel, în timp ce ne deplasăm, ne vom putea ocupa, poate, de alte activități”, a declarat Marcek, agent financiar și coach de dezvoltare personală din Bratislava.

Cu toate acestea, un test cu un vehicul Tesla echipat cu TAD, sistem disponibil pe bază de abonament lunar, la prețul de 99 de euro (110,92 dolari), a scos la iveală probleme legate de siguranță.

Maşina nu a frânat la barieră

Deși software-ul a gestionat fără probleme rularea pe autostradă în condiții de trafic intens și manevrele de intrare în fluxul de circulație, Marcek a fost nevoit să frâneze brusc, manual, deoarece mașina nu a încetinit în fața unei bariere coborâte.

Într-o stație de încărcare Supercharger, mașina nu a reușit să se îndrepte spre un loc de încărcare liber, forțându-l pe Marcek să preia controlul.

„Este o tehnologie aflată încă în plină evoluție, așa că trebuie să fii foarte atent și să urmărești permanent ce face mașina”, a spus el.

Probleme de siguranţă

Fanii Tesla din întreaga Europă au lansat campanii insistente pentru a accelera implementarea tehnologiei, fiind adesea încurajați de companie și de directorul general Elon Musk să facă demersuri pe lângă autoritățile locale.

În Slovacia, clubul „Tesla Owners Slovakia”, care numără 1.500 de membri înregistrați, a organizat un spectacol de lumini coordonat, folosind vehiculele, în fața Ministerului Transporturilor, pentru a atrage atenția autorităților de reglementare asupra acestei tehnologii, a declarat Marcek.

De asemenea, grupul a contactat Ministerul Transporturilor din Slovacia în urma aprobării inițiale acordate în Olanda și a menținut o comunicare frecventă cu instituția, solicitând informații actualizate, a precizat președintele clubului, Kristian Kratochvil.

Tesla susține că sistemul TAD poate reduce riscul de coliziune de peste patru ori și poate salva vieți, cifre care sunt însă puternic contestate de cercetătorii din domeniul siguranței.

Tehnologia s-a confruntat cu obstacole semnificative din partea autorităților de reglementare în întreaga Uniune Europeană. În unele țări, autoritățile au ridicat probleme legate de siguranță și au pus la îndoială capacitatea șoferilor de a rămâne suficient de atenți.

Reuters scria că Tesla desfășoară o campanie pe rețelele sociale în care pune decesele rutiere din Europa pe seama birocrației. Experții afirmă că argumentele companiei privind siguranța nu sunt susținute de dovezi, însă autoritățile de reglementare încep să cedeze. De fapt, Musk ar urmări aprobarea tehnologiei sale „Full Self-Driving” în Europa.