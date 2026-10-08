Reuters: Musk pune presiune pe UE să aprobe sistemul de conducere asistată "Full Self-Driving". Campania din online ar da rezultate

Reuters: Musk pune presiune pe UE să aprobe sistemul de conducere asistată "Full Self-Driving" / Foto: Getty Images

Compania Tesla desfășoară o campanie pe rețelele sociale în care pune decesele rutiere din Europa pe seama birocrației. Experții afirmă că argumentele companiei privind siguranța nu sunt susținute de dovezi, însă autoritățile de reglementare încep să cedeze. De fapt, Musk ar urmări aprobarea tehnologiei sale „Full Self-Driving” în Europa, notează Reuters.

Tesla urmărește aprobarea guvernamentală a tehnologiei sale „Full Self-Driving” în Europa, iar producătorul auto american desfășoară o campanie de presiune care prezintă autoritățile de reglementare în materie de siguranță drept birocrați iresponsabili care blochează tehnologia sa.

Musk vrea relaxarea regulilor pentru siguranţă

Compania lui Elon Musk a presat direct autoritățile de reglementare să reducă rigoarea evaluărilor privind siguranța, a prezentat propriile cercetări care fac afirmații îndrăznețe despre reducerea accidentelor și a folosit rețelele sociale pentru a mobiliza fanii Tesla să solicite aprobări rapide, mai scrioe sursa amintită.

Strategia a funcționat până acum, obținând o primă aprobare critică în Olanda, care a deschis calea pentru un vot la nivel european așteptat în curând de autoritățile de reglementare din 27 de țări ale Uniunii Europene. Alte șapte țări ale UE, inclusiv Cehia, Belgia și Danemarca, au acordat Tesla aprobări naționale pentru tehnologia de asistență a șoferului, care nu este complet autonomă.

Datele Tesla, controversate

Însă campania Tesla se bazează pe cercetări interne privind siguranța care sunt viciate și nu pot susține afirmațiile companiei în fața autorităților sau a publicului, potrivit a șapte cercetători în domeniul siguranței rutiere care au analizat metodologia utilizată, la solicitarea Reuters.

Producătorul auto a transmis aceste studii eronate autorităților de reglementare din Europa, solicitând sprijinul acestora după ce obținuse deja aprobarea în Olanda.

Evaluarea realizată în Olanda a avut o importanță majoră, întrucât procedura UE impunea, mai întâi, obținerea acordului unei țări membre dispuse să susțină tehnologia în vederea aprobării la nivelul întregii Uniuni. În prezent, autoritățile de reglementare din alte țări se bazează în mare măsură pe cercetarea olandeză pentru a-și fundamenta propriile decizii de vot.

Pe parcursul procesului de evaluare din Olanda, Tesla a încercat în repetate rânduri să limiteze amploarea verificărilor efectuate de autoritatea de reglementare și a insistat, reușind parțial, să stabilească ea însăși termenii și metodele de evaluare și testare.

Aceste detalii reies dintr-o analiză Reuters a corespondenței dintre producătorul auto și autoritatea de reglementare, informații care nu au mai fost făcute publice anterior.

Reprezentanții autorității olandeze au răspuns adesea într-o manieră conciliantă, subliniind dorința instituției de a colabora cu Tesla pentru atingerea unor obiective „comune” sau „reciproce”. Această atitudine a ridicat semne de întrebare privind imparțialitatea autorității în rândul a cinci experți în reglementarea vehiculelor autonome care au analizat schimbul de mesaje

Tesla nu a răspuns întrebărilor detaliate cu privire la cercetările sale privind siguranța și la interacțiunile cu autoritățile europene de reglementare.

RDW, autoritatea responsabilă cu siguranța vehiculelor în Olanda, a refuzat să comenteze pe marginea corespondenței cu Tesla sau a datelor furnizate de companie la nivel european. Într-un comunicat, RDW a precizat că „evaluează în mod obiectiv și independent sistemele de asistență a șoferului de la toți producătorii”. Instituția a adăugat că interacțiunea cu un producător „reprezintă o etapă obișnuită a procesului de evaluare și nu compromite independența sau rigurozitatea evaluării noastre”.

Pentru acest raport privind campania de presiune a Tesla în Europa, Reuters a obținut sute de pagini de corespondență prin e-mail între Tesla și autoritățile de reglementare din Olanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Italia și Elveția.

A analizat studii privind siguranța pe care Tesla le-a transmis autorităților de reglementare din întreaga Europă și a intervievat șapte cercetători în domeniul siguranței rutiere care au examinat afirmațiile Tesla privind reducerea numărului de accidente. Luate împreună, documentele și interviurile oferă prima relatare detaliată a modului în care, susţine Reuters, Tesla ar fi încercat să influențeze evaluarea sistemului FSD (Full Self-Driving) din Olanda și a folosit argumente eronate despre potențialul tehnologiei de a salva vieți pentru a exercita presiuni asupra autorităților de reglementare din Europa.

Tesla a prezentat dovezi privind siguranţa sistemului FSD

Tesla a elaborat un „tablou de bord cu dovezi” privind siguranța sistemului Full Self-Driving (FSD), despre care a afirmat că l-a prezentat autorităților de reglementare din statele membre UE în luna aprilie.

Studiul companiei, specific pentru piața europeană, compară vehiculele Tesla echipate cu FSD, conduse de proprii ingineri-șoferi profesioniști, cu toate maşinile Tesla conduse de proprietari obișnuiți din Europa.

Totuși, studiul nu a putut stabili ratele relative ale accidentelor, deoarece eșantionul de kilometri parcurși cu maşinile în modul FSD a fost prea mic, pentru a permite o comparație relevantă cu sutele de milioane de kilometri parcurși de vehiculele Tesla conduse manual în Europa.