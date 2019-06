Tot ce trebuie sa stii despre pretul serviciilor de inchirieri masini

Nu detii un autoturism personal si cauti o solutie avantajoasa sa ajungi in concediu pe litoral sau intr-un weekend prelungit la munte vara aceasta? Trebuie sa mergi la o nunta sau un botez cu staif in alt oras si vrei sa iesi in evidenta si datorita autoturismului la bordul caruia iti faci aparitia? Participi la un eveniment de business si esti constient ca bolidul pe care il conduci spune despre tine la fel de multe precum vestimentatia? In toate situatiile de mai sus, varianta ideala pentru tine este sa apelezi la serviciile unei companii de inchirieri masini.

Bineinteles, este important sa alegi o companie de inchirieri masini profesionista, cu o experienta indelungata pe piata si un parc auto diversificat. Pe langa toate acestea, insa, un alt aspect este de multe ori decisiv atunci cand vine vorba despre alegerea unei firme de rent a car. Este vorba despre aspectul financiar, mai exact pretul acestor servicii. Acest lucru se intampla din doua motive. In primul rand, romanii sunt destul de chibzuiti si atenti cu cheltuielile lor, asa cum este si normal. In al doilea rand, exista numeroase astfel de companii care includ tot felul de taxe suplimentare si astfel pretul final ajunge sa fie mult mai mare decat cel initial.

Daca vorbim, insa, despre o companie de inchirieri masini serioasa, trebuie sa precizam inca din start ca pretul afisat pe site va fi si pretul final pe care il vei plati. Acesta include toate taxele si asigurarile auto - full CASCO, RCA si rovinieta. Prin urmare, in momentul in care primesti masina de la o astfel de companie, poti pleca direct la drum, fara grija ca nu ai avea toate actele in regula. In plus, vei primi autoturismul si cu un plin de combustibil. Acest lucru inseamna ca nu vei mai pierde timpul la benzinarii, sa alimentezi, dar nici in alte locuri din care ti-ai putea ridica rovinieta sau plati taxele de drum.

Un alt aspect crucial care trebuie discutat si pe care il practica toate companiile de inchirieri masini este cel al retinerii unei garantii in momentul preluarii autoturismului, care sa acopere eventualele pagube. Acesta variaza de obicei intre 100 - 200 de euro si 400 - 500 de euro, in functie de tipul masinii pe care alegi sa o inchiriezi. De altfel, diferenta dintre o companie serioasa de inchirieri masini si una neprofesionista se face in momentul returnarii garantiei. Cele din prima categorie vor returna garantia fara probleme, atat timp cat masina se prezinta in aceleasi conditii ca la livrare, in timp ce restul vor cauta tot felul de tertipuri pentru a pastra ele banii.

O ultima idee care merita mentionata, desi este logica si de bun simt, este aceea ca pretul de inchiriere creste in functie de valoarea autoturismului si scade in functie de perioada pe care alegi sa inchiriezi masina. Astfel, in cazul unui autoturism strain din categoria economy, pretul de inchiriere va fi in jur de 40 de euro/zi pentru o perioada de 1-4 zile si de 22 de euro/zi pentru o perioada mai lunga de 26 de zile.