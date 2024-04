Viteza maximă de deplasare pentru șoferii care tractează remorcă sau rulotă | Codul Rutier 2024

Codul Rutier din 2024 stabilește diverse limite de viteză în funcție de tipul de autovehicul și de tipul de drum. Iată care sunt limitele de viteză maxime când tractezi o remorcă sau o rulotă.

Conform legii, șoferii sunt obligați să respecte limitele de viteză pe diferite categorii de drumuri.

Aceste limite variază de la 30 km/h, cea mai mică limită, până la 130 km/h, cea mai mare limită.

Aceste limite de viteză sunt impuse în funcție de tipul de drum și de experiența șoferului, iar pentru autovehiculele care tractează remorci sau rulote, acestea sunt mai reduse decât pentru autovehiculele obișnuite.

Iată care sunt limitele de viteză pentru autovehiculele care tractează remorci sau rulote:

120 km/h pe autostradă

110 km/h pe drumurile expres

90 km/h pe drumurile naționale europene

80 km/h pe celelalte categorii de drumuri (naționale sau județene)

50 km/h în localitate.

În zonele virajelor periculoase, a intersecțiilor sau a trecerilor de pietoni, administratorul drumului poate limita viteza maximă până la un nivel considerat sigur. Astfel, pe un drum național putem întâlni zone unde viteza maximă este de 30 km/h.

În plus, conform legii, șoferii începători (care au permis de mai puțin de un an) sunt obligați să circule cu 20 km/h sub limita maximă admisă.

Viteza maximă cu care poți circula când tractezi o remorcă sau o rulotă

În momentul în care tractezi o rulotă sau o remorcă, cu permis Categoria B, trebuie să îndeplinești mai multe condiții:

greutatea remorcii sau a rulotei nu depășește 750 kg.

greutatea ansamblului (vehicul trăgător + utilaj tractat) nu depășește 3.500 kg.

greutatea remorcii nu depășește pe cea a vehiculului.

Atunci când greutatea ansamblului depășește 3.500 kg, dar e până în 4.250 kg., e nevoie de categoria B "extins”. Iar dacă ansamblul are peste 4.25 tone, atunci șoferul va avea nevoie de permit Categoria BE.

"Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător”, se precizează în legea circulației.

Așadar, limita de viteză pentru cei care tractează o remorcă sau o rulotă este:

120 km/h pe autostradă

110 km/h pe drumurile expres

90 km/h pe drumurile naționale europene

80 km/h pe celelalte categorii de drumuri (naționale sau județene)

50 km/h în localitate.

Cât e amenda pentru depășirea vitezei

Amenzile pentru depășirea limitelor de viteză variază în funcție de gradul de depășire a limitei și pot ajunge până la suspendarea permisului de conducere, în anumite cazuri, potrivit Pro Motor.

Punctul de amendă este 165 de lei, iar pentru depășirea vitezei se aplică sancțiuni cuprinse între 2 și 20 de puncte de amendă.

Sancțiuni aplicate în funcție de viteza cu care ai depășit limita:

10 – 20 km/h: 2 – 3 puncte de amendă

21 – 30 km/h: 4 – 5 puncte de amendă

31 – 40 km/h: 6 – 8 puncte de amendă

41 – 50 km/h: 9 – 20 puncte de amendă

peste 50 km/h : 9 – 20 puncte de amendă + suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile

peste 70 km/h : 9 – 20 puncte de amendă + suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Așadar, amenda pentru depășirea vitezei este de cel puțin 330 de lei, pentru cei care nu circulă cu mai mult de 20 km/h peste limita impusă.

În schimb, șoferii care depășesc cu peste 40 km/h viteza maximă, riscă o sancțiune de până la 3.300 de lei. În plus, se vor alege și cu permisul suspendat.