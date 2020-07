Averea Gabrielei Firea. Bijuterii și tablouri de 240.000 de euro. Ce salariu încasează lunar la Primăria Capitalei

Gabriela Firea a obţinut în 2019 venituri de 181.206 lei (aproape 37.600 de euro) din salariul de primar general al Capitalei, ceea ce înseamnă un salariu de 15.100 lei/lună. În 2019, Firea a avut parte de o creștere salarială, care a condus la rotunjirea venitului anual cu aproximativ 15.000 lei. Și soțul ei, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari din Ilfov, are un salariu similar. Declarația de avere a Gabrielei Firea poate fi consultată aici.

Averea Gabrielei Firea. Bijuterii și tablouri de 240.000 de euro

Soțul Gabrielei Firea a moștenit în primii ani de după Revoluție 4 terenuri - două în Sinești, și două în Petrachioaia, județul Ilfov. În Petrachioaia, Pandele mai are și o casă de 240 de mp din care are o cotă parte de 50%.

Gabriela Firea mai deține un autoturism Mercedes-Benz cumpărat în 2010.

La capitolul bijuterii și bunuri de valoare, familia Firea - Pandele stă foarte bine. Gabriela Firea a acumulat înainte de căsătorie bijuterii din aur în valoare de 100.000 de euro, iar după căsătorie și-a adăugat și altele noi ce totalizează alți 30.000 de euro. Se știe deja că cei doi primari sunt iubitori de artă, iar în averea lor sunt incluse și tablouri în valoare de 110.000 de euro.

Anul acesta în mai, Gabriela Firea a vândut un teren forestier din Voluntari din care a obținut peste 41.000 de euro.

Gabriela Firea are și economii depuse la bancă. Are conturi în fiecare monedă, deschise cu mult înainte să devină Primarul Capitalei, în 2003 și 2005, pe vremea când lucra în trustul Intact. Firea are la bancă 63.169 de lei (aproximativ 13.000 euro), 1.000 de dolari și 1.000 de euro. Șoțul ei, Pandele are un cont deschis în 2017 în care deține 9.800 de lei.

Gabriela Firea a fost generoasă și de-a lungul timpului și-a împrumutat cunoștințele cu sume importante de bani ce cumulează 41.000 de euro.

Declarația de interese a Gabrielei Firea

Conform declarației de interese, care poate fi vizualizată aici, Gabriela Firea are calitatea de asociat la: Tudor Imob Media SRL (20 de acţiuni, în valoare totală de 200 de lei) şi Săptămâna Financiară SRL (100 de acţiuni, în valoare totală de 37.500 de lei).

De asemenea, este preşedinte al mai multor asociaţii: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti-Ilfov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie Bucureşti, Asociaţia Axa de Dezvoltare Braşov – Bucureşti – Constanţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti.