Indicii ROBOR la 3, 6 și 12 luni au scăzut şi au ajuns la nivelul anului 2010

Banca Națională a României (BNR) a anunțat că indicele ROBOR la 3 luni, care este utilizat pentru a calcula costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi, 19 ianuarie 2023.

Sursa foto: pixabay.com

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 7,27% pe an, față de 7,30% pe an în ședința precedentă, în timp ce indicele la 6 luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,55% pe an, de la 7,57%.

Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,91% pe an, de la 7,93% pe an în ședința anterioară.

În plus, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este acum de 5,71% pe an, calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2022, în creștere față de cel publicat în urmă cu trei luni, de 4,06%.