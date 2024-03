La 26 de ani a lansat o afacere care acum valorează 15 milioane de euro | BizSchool

Bogdan Florea a făcut pasul către antreprenoriat încă de la vârsta de 26 de ani. A fost un pas timid spre această lume, dar motivat de faptul că poziţia de junor de la acea vreme, din compania în care lucra, nu îl mai satisfăcea şi simţea că nici nu poate evolua pe cât de repede şi-ar fi dorit.

Aşa că a decis să crească pe cont propriu. După mai multe încercări eşuate a găsit reţeta, iar acum este leader în piaţa de digital transformation din România. Crede în afacerile pornite cu buget “tehnic” zero, cum l-a numit el, mai ales pentru că a fost și cazul lui. Nu dispunea de cine știe ce capital agonisit în timp, așa că a mers o perioadă în paralel cu job-ul, ca să se autosusțină.

În plus, nu s-a dat în lături de la muncă. Suplinea și câte 3-4 funcții din firmă, tocmai pentru a ține cheltuielile sub control. Asta până s-au extins, moment în care a trebuit să apeleze la prieteni și la familie pentru un împrumut de 10.000 de euro. Pariul cunoscuților în visul lui Bogdan a fost însă unul câștigător, pentru că business-ul a ajuns acum, după aproape 19 ani de activitate, la o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro. A ajuns aici pentru că a știut să profite la maximum de opor­tunitățile de dezvoltare pe care le oferea piața de suport IT și outsourcing.

La început, a pornit la drum cu o serie de clienți din industria de energie, asigurări sau banking, iar în timp și-a diversificat portofoliul și cu sectoare precum FMCG, transporturi sau IT. Din luna septembrie 2021, compania s-a listat și pe piața AeRo a Bursei de Valori București, având peste 400 de angajați, birouri în Bulgaria și Serbia, dar și reprezentanți de vânzări în Germania și Arabia Saudită.

Compania este specializată în Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management și Software Development On Demand. Începând cu luna iulie 2018, Connections a semnat inclusiv un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adopție la nivel mondial, alături de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizată în industrii cheie.

Pentru că Bogdan Florea nu este adeptul nișării, ci profit de fiecare ramură în care își poate aduce aportul, el investește constant și în dezvoltarea unor produse software pentru industrii diverse, precum audit și consultanță, energie verde și boți specializați în contabilitate și HR, dar și alte domenii.

Secretul din spatele succesului antreprenorului a fost acela că greșelile pe care le-a făcut nu l-au costat atât de mult, a mărturisit el în cadrul interviului realizat de Bianca Voinea la BizSchool.