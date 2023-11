Milioane de români vor primi bonus la pensie, pe lângă creșterea anunțătă! Șeful Casei de Pensii: ”Venitul va creste substanțial!”

O mare categorie de pensionari vor primi bani în plus pensie, dacă îndeplinesc o singură condiție.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a explicat care sunt pensionarii care vor primi puncte bonus la pensie, puncte ce vor duce la creșterea veniturilor.

”În noua lege am venit cu un număr de puncte suplimentar, ca un fel de bonus pentru cei care rămân în activitate și realizează niște stagii de cotizare mai mari decât acel 25 de ani care este un stagiu considerat stagiu mediu de cotizare.

Între 25 și 30 de ani pentru fiecare an peste 25 de ani se acordă 0,5 puncte, între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 de puncte pentru fiecare an care trece peste 30 de ani, iar peste 35 de ani un punct pentru fiecare an care se cotizează peste 35 de ani. Încercăm pe această cale să prelungim viața activă a oamenilor, oamenii să contribuie mai mult, încurajăm contributivitatea în sistemul public de pensii”, a explicat Daniel Baciu, potrivit realitatea.net.

”Bonusurile ajuta foarte mult, pensia va creste substanțial cu aceste puncte de fidelitate”, a explicat președintele CNPP și la RomâniaTV.

”Cea mai importantă precizare pe care vreau să o fac cu privire la noua lege este faptul că numai prin noua formulă de calcul reușim să eliminăm inechitățile care s-au acumulat de-a lungul timpului în sistem. Au fost mai multe legi în vigoare de-a lungul timpului, acel număr total de punctaj a fost raportat la stagii de cotizare diferite. În momentul de față avem cuantumuri de pensii diferite cu toate că avem contributivitate egală.

Prin noua formulă de calcul, acest lucru se întâmplă, se elimină această inechitate astfel încât la număr de punctaj, adică la contributivitate egală vor fi pensii egale în piață. Prin această formulă de calul eliminăm aceste inechități în totalitate”, a explicat Daniel Baciu.