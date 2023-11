Calendarul extragerii gazelor din Marea Neagră | Interviu exclusiv cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom

Planurile pentru extragerea gazelor din Marea Neagră au un calendar precis. În 2027 vor fi pompate primele cantități din zăcământul de pe platforma continentală.

Angajamentele de investiţii ale companiei care deţine jumătate din această exploatare, Neptun Deep, au fost expuse de CEO-ul OMV Petrom, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN

"Am luat decizia finală de investiţie în luna iunie a acestui an, un moment extraordinar, ca să putem duce proiectul mai departe.

Din punct de vedere al dimensiunii, este vorba despre 100 de miliarde de metri cubi pe toată durata proiectului, aproximativ 8-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an, care vor fi produse din zăcăminte.

Aşadar, am luat decizia de investiţie, am obţinut aprobarea pentru planul de dezvoltare a zăcământului de la Autoritatea de reglementare şi am atribuit cel mai mare contract de până acum.

Este vorba despre un contract de 1,6 miliarde de euro care a fost atribuit pentru instalaţiile offshore care vor fi dezvoltate.

Aşadar, acum lucrăm la atribuirea celorlalte contracte, precum şi la faza de autorizare în general.

Ne va lua în total patrui ani până când vom ajunge la primul volum de gaze extras, aşa că obiectivul nostru este să pornim în siguranţă, în conformitate cu bugetul şi cu calendarul, iar primele gaze naturale să fie produse în 2027.

Ceea ce putem vedea este că România este în continuare un importator net de gaze în acest moment. Până la momentul în care acest gaz va intra pe piaţă, zăcămintele tradiţionale care au deservit ţara timp de peste 100 de ani se epuizează, aşa că va fi un decalaj mai mare îân producţia internă până la momentul în care Neptun va intra în producţie.

CEO OMV Petrom, Christina Verchere, despre avantajele Neptun Deep pentru România

Dar Neptun are cu siguranţă potenţialul de a face din România un exportator net, dacă cererea nu este aici în ţară.

Ceea ce este foarte important este că, din 2027, când Neptun va începe să producă, România va fi cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, iar acest lucru îi va conferi o prezenţă strategică şi geopolitică foarte importantă în regiune.

Dar Neptun aduce multe lucruri, de fapt, pentru România.

În primul rând, susţine securitatea energetică a ţării.

În al doilea rând, impactul economic. Estimăm că va aduce 20 de miliarde de euro la bugetul de stat al României.

De asemenea, Neptun are un rol foarte important în tranziţia energetică, pentru că gazul face parte din tranziţia energetică.

Deci sunt mai multe avantaje, cred eu, pe care gazele din Neptun Deep le aduc în contribuţia lor generală pentru România", a explicat CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.