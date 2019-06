Cartofii s-au scumpit cel mai mult în mai, faţă de aprilie. Topul scumpirilor continuă cu citricele

Foto: pixabay.com

Cartofii au continuat să se scumpească în luna mai, preţul acestora urcând cu 17,33% comparativ cu aprilie, iar topul scumpirilor continuă cu citricele şi alte fructe meridionale (plus 2,68%) şi fructele proaspete (plus 2,49%), conform datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică.



Raportat la luna decembrie 2018, cel mai mult au crescut preţurile la cartofi (plus 55,27%), alte legume şi conserve din legume (plus 23,85%), citrice şi alte fructe meridionale (plus 16,12%).



Potrivit sursei citate, în mai 2019, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,79% faţă de aprilie şi cu 4,6% raportat la decembrie 2018.

În mai, scăderi de preţuri comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat doar la ouă (minus 2,27%), fasole boabe şi alte leguminoase (minus 0,66%), telemea de oaie (minus 0,09%) şi ulei comestibil (minus 0,04%).