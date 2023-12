Casa de Comerț Unirea a deschis primul magazin de tip cash and carry. Practică adaosuri de maximum 10-12%

Societatea Naţională "Casa Română de Comerţ Agroalimentar Unirea" S.A., deținută de stat prin Ministerul Agriculturii, a inaugurat primul cash&carry. Unitatea de 2.500 de metri pătrați este situată în complexul Doraly din Afumați, vinde 10.000 de produse și practică adaosuri comerciale de 10-12%.

Sursa foto: Profimedia Images

Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea, companie de stat înființată de Ministerul Agriculturii, revine în piață de retail cu un nou model de business.

Compania a inaugurat, în parteneriat cu un distribuitor local, primul magazin tip cash&carry dintr-o rețea ce se dorește a avea câte o unitate în fiecare regiune a țării.

Magazinul este amplasat în parcul comercial Doraly de pe DN2, în Afumați, județul Ilfov, are 2.500 de metri pătrați, 13.000 de mp de raft și comercializează 10.000 de produse de la 50 de producători locali printre care Aaylex (Cocorico), CrisTIM, ferma Tudor Buzău, Tradițional Plus Cluj, Drulact Maramureș, Asociația Producătorilor de Goji etc.

Cât despre prețurile practicate, acestea includ un comision de maximum 10-12% față de prețul producătorului negociat cu Casa Unirea, o parte perceput de către Casa Unirea și restul de către partener.

Casa Unirea a deschis, lângă București, primul său cash&carry

"Acest magazin este deschis printr-un parteneriat pe care Casa Unirea l-a încheiat cu un distribuitor local cu vechime care are capacitatea de a gestiona magazinul împreună cu noi. Suntem deschiși la noi colaborări cu companii locale care dețin magazine sau depozite și care doresc ca, sub conceptul Casa Unirea, să amenajeze spații în care să comercializeze minimum 50% produse locale.

În cadrul acestui model de business, partenerii suportă investițiile legate de amenajarea spațiului, iar noi ne-am asumat rolul de a aduce marfa de la producători români.

Operăm, așadar, în continuare, ca intermediari și avem în plan să deschidem câte un astfel de magazin cash&carry în fiecare regiune a țării”, a declarat pentru Economica Mariana Cotoi, director general Casa Unirea.