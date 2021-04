Ce ansambluri rezidențiale noi se construiesc în 2021

Dacă ești interesat de achiziția unei locuințe într-unul dintre marile centre regionale ale țării, cu siguranță ești interesat și de oferta disponibilă pe piața rezidențială nouă . Vestea bună este că livrările de locuințe la nivel național nu au fost foarte afectate de epidemia de coronavirus, astfel că volumul și calitatea opțiunilor pe care le ai la dispoziție la acest capitol nu au avut de suferit. Astfel, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), pe tot parcursul anului 2020 au fost finalizate, la nivel național, un număr de 67.816 locuinţe, în ușoară creştere, anume cu 0,45% (un plus de 304 unităţi locative) comparativ cu anul 2019. Aceste estimări confirmă așteptările reprezentanților Imobiliare.ro, care precizau, într-un raport de piață publicat la începutul acestui an, că „numărul livrărilor de locuințe pe tot parcursul lui 2020 ar putea fi apropiat sau chiar ușor mai crescut decât în anul anterior”. De precizat ar fi că 2019 a reprezentat un record al ultimilor 29 de ani în materie de construcții de locuințe, în condițiile unui avans de 13% față de anul precedent – și depășind vârful consemnat în 2008. Este de presupus, desigur, că cele mai multe dintre unitățile locative finalizate fac parte din ansambluri rezidențiale noi.

Cum arată investițiile în ansambluri rezidențiale noi în 2021

Că oferta de locuințe noi nu a avut, practic, de suferit anul trecut o arată și faptul că, potrivit datelor Imobiliare.ro, numărul locuințelor noi disponibile spre vânzare în Capitală se cifra, în ultimul trimestru din 2020, la 10.600 de unități, în vreme ce în județul Ilfov existau 4.000 de asemenea proprietăți – un nivel similar sau chiar mai ridicat decât la începutul anului. „Contextul general dificil prin care trecem a avut un impact limitat asupra pieței rezidențiale, care a rezistat foarte bine șocului produs de efectele macroeconomice ale pandemiei COVID-19”, a explicat Andrei Sârbu, CEO al companiei de consultanță imobiliară SVN Romania. Potrivit datelor SVN, peste 24.000 de locuințe se află în momentul de față în dezvoltare în zona Capitalei (București și împrejurimi), din care aproximativ 18.000-20.000 de unități locative ar urma să fie finalizate în 2021. „Dezvoltări semnificative ar urma să înregistreze și principalele piețe rezidențiale regionale din România, precum Constanța, Brașov sau Cluj-Napoca”, subliniază consultanții SVN Romania.

Ansambluri rezidențiale noi în București

În mod firesc, cei care doresc să achiziționeze o locuință nouă în București și împrejurimi au cele mai multe opțiuni la dispoziție, dat fiind că aceasta este cea mai mare piață imobiliară a țării. Potrivit datelor Imobiliare.ro, la nivelul ultimului trimestru al anului trecut, în București și Ilfov existau peste 200 de ansambluri rezidențiale noi cu locuințe disponibile spre vânzare.

Luxuria Residence

Dezvoltat de Impact Developer & Contractor, Luxuria Residence este un ansamblu rezidențial premium, amplasat în nordul Capitalei, în zona Expoziției. În cadrul acestui proiect au fost finalizate, până acum, primele două etape de construcție, ce totalizează 500 de apartamente. În momentul de față, dezvoltatorul continuă lucrările la ultima fază a proiectului, ce va avea 130 de noi unități locative, termenul de livrare pentru aceasta fiind stabilit pentru prima jumătate a anului 2021. Pe parcursul anului trecut, în cadrul acestui proiect au fost contractate 164 de unități locative. În toamna lui 2020, dezvoltatorul a anunțat că va investi 500.000 de euro pentru amenajarea a 9.650 de metri pătrați de spații verzi, din care parcul privat al complexului ocupă 2.500 de metri pătrați.

Spațiile verzi vor ocupa aproximativ 42% din suprafața totală a proiectului Luxuria Residence

Parcului20

Localizat tot în zona de nord a Capitalei, Parcului20 este este unul dintre primele ansambluri rezidențiale „inteligente” din România, în condițiile în care toate locuințele din cadrul proiectului sunt prevăzute să dispună de sisteme smart home în dotările standard. În momentul de față, dezvoltatorul lucrează la cea de-a doua etapă a proiectului, ce va consta în 220 de apartamente. La finalizare, ansamblul va avea 469 de unități locative, investiția alocată pentru acesta ridicându-se la 40 de milioane de euro. Printre facilitățile acestuia se numără o grădină privată de peste 3.000 de metri pătrați, stații de încărcare pentru autoturismele electrice, zonă de parcare pentru biciclete, o grădină pentru yoga și echipamente pentru exerciții calistenice.

Investiția estimată pentru dezvoltarea ansamblului Parcului20 se cifrează la aproximativ 40 de milioane de euro

Ansambluri rezidențiale noi in Cluj-Napoca

Capitala Transilvaniei este una dintre marile piețe rezidențiale ale țării care se bucură de o atenție ridicată din partea dezvoltatorilor de locuințe, în primul rând datorită nivelului său ridicat de trai, dar și necesarului de locuințe noi. Opțiuni interesante de achiziție poți găsi atât în exteriorul orașului, cum ar fi în localitatea Florești, cât și în interiorul acestuia.

M-Avenue

Situat în cartierul Mărăști, ansamblul rezidenţial M-Avenue este proiectat să cuprindă 72 de apartamente, dintre care 48 vor fi compartimentate în două camere, iar câte 12 vor avea o cameră și, respectiv, trei camere. Structurat pe cinci 5 niveluri (dintre care un etaj retras), imobilul rezidențial are ca termen de predare toamna acestui an. La capitolul facilități, proiectul va beneficia de o parcare subterană pe două niveluri, cu o capacitate de 136 de locuri, 72 de parcări pentru biciclete, dar și 1.000 de metri pătrați de spaţii verzi, amenajate exclusiv pentru uzul rezidenților.

M-Avenue va dispune și de două stații de încărcare pentru mașini electrice

Solaris Astoria

Amplasat în zona ultracentrală a orașului Cluj-Napoca, la o distanță de numai 500 de metri față de Piaţa Unirii, Solaris Astoria este un proiect imobiliar mixt, compus din 24 de apartamente și mai multe spații comerciale la parter. „Apartamentele sunt dispuse pe 4 niveluri şi au 2 sau 3 camere, cu suprafeţe utile între 47 și 105 metri pătrați, la care se adaugă balcoanele sau terasele. La ultimul nivel se află apartamente de tip penthouse cu terase generoase. La parter sunt spaţii comerciale şi de servicii. Fiecare apartament dispune de un loc de parcare în garajul subteran sau un loc de parcare exterior”, explică reprezentanții companiei dezvoltatoare. Termenul de finalizare pentru acest proiect este luna octombrie a anului 2021.

Oferta rezidențială din cadrul ansamblului Solaris Astoria include și apartamente de tip penthouse

Ansambluri rezidențiale noi în Constanța

Și orașul de la malul mării a beneficiat, în ultimii ani, de o atenție sporită din partea dezvoltatorilor, acest fapt datorându-se, în bună parte, și potențialului său turistic. Astfel, potențialii cumpărători din acest centru regional pot fi interesați, în 2021, atât de cumpărarea unei locuințe pentru uzul propriu, cât și de derularea unei investiții imobiliare, în vederea închirierii ulterioare a proprietății achiziționate.

Boreal Plus

Boreal Plus este unul dintre ansamblurile rezidențiale noi dezvoltate de Impact Developer & Contractor, de data aceasta pe piața constănțeană, lucrările la acest proiect fiind demarate anul trecut, în ciuda epidemiei de COVID-19. Complexul va cuprinde, la finalizare, un total de 673 de apartamente, la care se vor adăuga 18 vile, dar și o serie de facilități complementare, precum spații verzi, locuri de joacă pentru copii, spații comerciale, hypermarket Kaufland și o grădiniță. Potrivit dezvoltatorului, vilele din cadrul ansamblului rezidențial sunt programate spre livrare în prima jumătate a anului 2021, iar în paralel se lucrează la prima etapă de blocuri, ce constă în 209 apartamente.

Deși cuprinde și câteva vile, ansamblul Boreal Plus este format în mod preponderent din blocuri de apartamente

Maurer Residence Constanța

Un alt ansamblu rezidențial de amploare demarat în orașul din nord-estul țării de un dezvoltator imobiliar autohton de renume este Maurer Residence Constanța. Lucrările de construcție, începute în anul 2017, continuă, întregul proiect urmând a avea, la finalizare, 60 de imobile rezidențiale, cu regimuri diferite de înălțime. Cei interesați pot alege între diferite tipologii de locuințe, de la apartamente tip studio, până la penthouse-uri, care au incluse în preţ o boxă pentru depozitare şi un loc de parcare subteran. Printre facilitățile proiectului se numără elemente precum spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, o grădiniţă, o sală de sport şi spaţii comerciale.

Lucrările de construcție la Maurer Residence Constanța au început în anul 2017

Ansambluri rezidențiale noi în Brașov

Ca și Constanța, orașul de la poalele Tâmpei prezintă un dublu potențial când vine vorba de achiziția unei locuințe noi: o asemenea proprietate poate fi interesantă atât pentru uzul propriu, cât și în scop investițional, pentru a fi închiriată în scop turistic – spre deosebire de celelalte mari orașe ale țării, în care locuințele se pretează, mai degrabă, pentru închirierea pe termen lung.

Cosmopolit Zenit

Unul dintre ansamblurile rezidențiale aflate în construcție pe piața rezidențială brașoveană este Cosmopolit Zenit: amplasat în cartierul Răcădău, pe Strada Carpaţilor, nr. 15-17, acesta este compus din două clădiri structurate pe 11 etaje. La finalizare, complexul va avea 227 de apartamente, într-o gamă variată de opțiuni – de la unități locative monocamerale, până la locuinţe cu 2, 3, 4 camere sau penthouse-uri. „Am acordat o atenţie deosebită alegerii materialelor şi finisajelor premium pentru clădirile ansamblului Cosmopolit Zenit. Ambele blocuri au la parter spaţii comerciale şi de birouri, iar dotările includ, şi în acest proiect, sisteme de case inteligente. Arhitectura de excepţie, insulele de verdeaţă din cadrul complexului, parcările dotate cu staţii de încărcare pentru maşinile electrice – totul este gândit pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii”, explică reprezentanții companiei dezvoltatoare.

Ansamblul Cosmopolit Zenit va include atât spații comerciale, cât și de birouri

Platinum Residence Brașov

Amplasat în cartierul brașovean Tractorul, în apropierea centrului comercial Coresi, ansamblul rezidenţial Platinum Residence este format din două blocuri de apartamente, cu regim de înălţime D+P+10, ce vor însuma un total de 175 de apartamente (cu 1, 2 și 3 camere). Lucrările de construcție sunt programate a se desfășura în două etape, cea dintâi având ca termen de predare luna iunie a anului 2021, iar cea de-a doua, luna mai a anului 2022. „Apartamentele sunt spaţioase, bine compartimentate, beneficiază de parcări subterane, supraterane şi boxe și vin în întâmpinarea tuturor nevoilor dumneavoastră, fiind concepute atât pentru familii cu copii, cât şi pentru cupluri singure sau studenţi. Locuințele noastre oferă o privelişte superbă asupra munţilor şi oraşului şi, mai ales, unicitatea acoperişului înverzit”, precizează reprezentanții companiei dezvoltatoare.

O caracteristică inedită a ansamblului Platinum Residence este reprezentată de spațiile verzi amenajate pe acoperiș

Ansambluri rezidențiale noi în Iași

Ca important centru universitar, și capitala Moldovei dispune de o ofertă considerabilă pe piața locuințelor noi. Aici pot fi găsite apartamente finalizate în cadrul unor ansambluri rezidențiale deja construite, dar și unități în cadrul unor proiecte aflate în construcție. Asemenea opțiuni vor fi atractive, desigur, atât pentru cumpărătorul final, cât și pentru potențialul investitor.

Veneția Residence

Proiectat să cuprindă 140 de unități locative, ansamblul Veneţia Residence se găsește în cartierul ieșean Tătărași, în apropierea pădurii Ciric şi a lacului Veneţia. Dotate cu finisaje premium, apartamentele din cadrul complexului vor beneficia de compartimentări optimizate, terase generoase și un grad ridicat de rezistență la cutremure (peste 8,5 grade pe scara Richter). „Amplasat în partea estică a Iaşiului, probabil cea mai frumoasă locaţie din Tătăraşi, Veneţia Residence oferă rezidenţilor o mulţime de facilităţi, atât în interiorul ansamblului, cât şi în imediata vecinătate a acestuia. Dacă alegi să locuieşti în complexul nostru, te poţi bucura de avantajele unei locaţii retrase, unice, dar şi de avantajele vieţii urbane oferite de un oraş universitar”, arată oficialii proiectului.

Ansamblul Veneția Residence beneficiază de imediata proximitate a pădurii

Azimut Copou

Pentru ieșenii dornici să locuiască într-un ansamblu modern, din binecunoscutul cartier Copou, acest proiect reprezintă o alegere demnă de luat în seamă. Format din 90 de apartamente cu compartimentări variate (inclusiv penthouse-uri), acesta se distinge prin spaţiile vitrate generoase și balcoanele spaţioase, ce beneficiază de o vedere deosebită asupra orașului. „Ansamblul rezidenţial Azimut Copou este proiecţia avangardismului amplasat în inima naturii, totodată aproape de cele mai importante instituţii din Iaşi. Acest proiect îmbină avantajele stilului de viaţă urban cu privilegiile pe care doar natura le poate oferi. Construim cu materiale de calitate, prin intermediul unei echipe de profesioniști care garantează durabilitatea proiectului”, punctează reprezentanții companiei dezvoltatoare.

Ansamblul Azimut Copou se distinge prin conceptul arhitectural modern, chiar avangardist

Ansambluri rezidențiale noi în Timișoara

Un alt centru regional aflat în vizorul investitorilor și dezvoltatorilor imobiliari în general, inclusiv în materie de construcții rezidențiale, este Timișoara. Potențialul capitalei Banatului este dat atât de statutul său de oraș universitar, cât și de numeroasele oportunități profesionale pe care le oferă – concurând, la acest capitol, cu cele disponibile în Cluj-Napoca.

XCity Towers

Situat la limita dintre cartierele Bucovinei și Torontalului, ansamblul XCity Towers a fost conceput să cuprindă mai multe clădiri de tip turn, ce vor totaliza, la finalizare, 955 de unități locative. Cu o investiție totală de aproximativ 75 de milioane de euro, proiectul se află, momentan, în desfășurare: cea dintâi clădire este în curs de finalizare, în vreme ce lucrările de construcție la cea de-a doua au fost recent demarate. Aceasta din urmă va avea un regim de înălțime de 16 etaje și va fi compusă din 148 de unități locative, la care se vor adăuga 700 de metri pătrați de spații office. „Proiectul nostru se bucură în continuare de un interes crescut din partea cumpărătorilor, iar rezervările au decurs conform planurilor, chiar și în perioada stării de urgență, dar mai ales odată cu relaxarea măsurilor. Clienții apreciază modul în care experiența noastră pe piața rezidențială este transpusă în calitatea proiectului, compartimentarea ergonomică, conceptul propus și ne oferă încredere. Dacă Tower One este rezervat aproape în totalitate, estimăm ca până la finalul acestui an să precontractăm spre 60% din apartamentele din Tower Two și să demarăm cât mai repede al treilea turn din ansamblu”, subliniază Valentin Morar, CEO-ul Wallberg, compania dezvoltatoare a proiectului.

Apartamentele din cadrul Xcity Towers au tipologii variate, cele mai numeroase fiind unitățile cu două camere

Monarch Tower

Amplasat pe un teren de 3.000 de metri pătrați, Monarch Tower se numără printre ansamblurile rezidențiale noi din zona centrală a orașului de pe Bega. Acesta constă într-o singură clădire (formată din demisol, parter și 11 etaje), în care sunt disponibile 60 de unități locative, de la două camere până la penthouse-uri – acestea având ca termen de predare luna iunie a anului 2021. „În centrul oraşului, chiar pe Bulevardul Take Ionescu, una dintre cel mai bine cotate zone ale Timişoarei, finalizăm cel mai modern şi exclusivist proiect rezidenţial, care întruneşte cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, lux şi eleganţă, oferind un stil de viaţă select. Designul şi arhitectura din Monarch Tower sunt expresia minimalismului şi a modernităţii. Stilul exterior emană rafinament prin liniile drepte, curate, fără ornamente excesive”, arată oficialii Monarch Tower.

