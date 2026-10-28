Ce este, de fapt, taxa pe balcoane din noul Cod de Urbanism. Cine plătește impozit dublu

Ce este, de fapt, taxa pe balcoane din noul Cod de Urbanism FOTO: Getty Images

Odată cu intrarea în vigoare noul Cod al urbanismului, proprietarii de apartamente care și-au închis balcoanele au aflat că ar putea să plătească impozit dublu.

Legea prevede o majorare de 100% a impozitului, dar pentru lucrările făcute fără autorizație.

Iată ce prevede legea, cine riscă să plătească impozit dublu și ce documente sunt necesare pentru a face dovada că balconul este în regulă.

Problema „taxei pe balcoane” a apărut odată cu adoptarea noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026. Codul reunește regulile de urbanism și construcții care erau până prevăzute în mai multe legi și a fost publicat în Monitorul Oficial în august și este în vigoare de la 25 august 2026.

Potrivit prevederilor legale, nu există o taxă nouă pe balcoane, ci o sancțiune fiscală pentru toate construcțiile și lucrările făcute fără autorizație. Balconul închis „pe cont propriu” este cel mai răspândit exemplu de lucrare neautorizată din blocurile din România.

Ce spune, mai exact, legea

Potrivit art. 301 alin. (11) din noul Cod, impozitul pe clădire se majorează cu 100% pentru construcțiile executate fără autorizație de construire sau fără respectarea procedurilor legale, dacă nu au fost regularizate până la intrarea în vigoare a Codului.

Majorarea nu se aplică automat. Ea începe de la data la care primăria constată că lucrarea este neautorizată și durează până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrării.

Plata impozitului dublu nu legalizează balconul. Proprietarul poate primi în continuare amenzi și, în cazuri extreme, obligația de a readuce construcția la forma inițială.

Majorarea se poate aplica pe tot apartamentul, nu doar pe suprafața balconului.

Cine nu trebuie să-și facă probleme

Un balcon închis nu înseamnă automat o lucrare ilegală. Contează când și cum a fost închis.

1. Balconul închis prin proiectul inițial al blocului. Dacă închiderea apare în proiectul original, ea este legală. Dovada se găsește în cartea tehnică a construcției, în arhiva primăriei sau în planurile anexate la actele apartamentului.

2. Balconul închis prin programul de reabilitare termică. OUG 18/2009 include printre lucrările eligibile închiderea balcoanelor și logiilor cu tâmplărie termoizolantă. Dacă închiderea a fost făcută conform proiectului autorizat al blocului, proprietarul nu are nevoie de o autorizație individuală. Atenție însă: faptul că blocul a fost reabilitat nu dovedește singur că și balconul tău a fost inclus. Trebuie verificat ce s-a lucrat efectiv. De la asociație sau de la primărie poți cere numărul autorizației, partea din proiect care privește apartamentul tău și procesul-verbal de recepție.

3. Balconul închis înainte de 1990, cu aprobare. Legea nu se aplică retroactiv. Pentru lucrările vechi contează regulile de atunci: Decretul 144/1958 cerea deja aprobare pentru transformarea clădirilor. Dacă ai aprobarea vremii, ești în regulă. Fotografiile vechi ajută la datarea lucrării, dar nu țin loc de aprobare.

Cine riscă impozitul dublu

Proprietarii care și-au închis balconul după 1990, fără autorizație și fără ca închiderea să facă parte dintr-un proiect aprobat.

Cei care au scos peretele dintre balcon și sufragerie fără acte. Aceasta este o lucrare separată de simpla închidere cu tâmplărie: dacă peretele este de rezistență, e nevoie de autorizație de construire și de o expertiză tehnică.

Cei care au extins balconul în afara conturului inițial, de exemplu cu tâmplărie care iese în afara parapetului.

Cum intri în legalitate: autorizația de regularizare

Noul Cod introduce autorizația de regularizare. Pentru închiderile de balcoane care nu ies pe domeniul public, procedura este disponibilă și după primul an.

Totuși, primul an de la intrarea în vigoare a Codului, adică până pe 25 august 2027, are reguli mai largi. În acest interval, regularizarea poate fi cerută și pentru alte categorii de construcții.

Ce presupune:

încadrarea lucrării în regulile urbanistice ale zonei;

certificarea de către experți atestați a rezistenței, siguranței la incendiu și a celorlalte cerințe de calitate;

plata unor taxe mai mari: taxele locale pentru certificatul de urbanism și autorizație sunt de zece ori mai mari decât cele obișnuite;

eventuale lucrări de aducere la conformitate, dacă primăria le cere.

Dacă lucrarea nu poate fi regularizată, primarul trebuie să se adreseze instanței, care poate dispune desființarea totală sau parțială.

Acordul asociației de proprietari este, de regulă, printre primele documente cerute, pentru că fațada blocului este proprietate comună.

Dacă vrei să-ți închizi balconul de acum înainte

Pentru blocurile din afara zonelor protejate și a zonelor monumentelor istorice, Codul permite închiderea unitară a balcoanelor prin notificare la primărie, fără autorizație de construire. Condiția este să existe un proiect întocmit de specialiști și să fie respectate regulile urbanistice. Contractul cu firma de termopane nu înlocuiește proiectul, iar depunerea dosarului nu înseamnă că poți începe imediat montajul: primăria poate cere completări sau poate respinge notificarea.

Care sunt amenzile

Potrivit noului Cod, lucrările făcute fără notificarea obligatorie sau abătându-se de la proiectul notificat se amendează cu 5.000–50.000 de lei.

Lucrările făcute fără autorizația obligatorie se amendează cu 50.000–1.000.000 de lei, în funcție de gravitate.

Specialiștii atrag atenția că pentru lucrările vechi trebuie verificate încadrarea faptei și prescripția, caz cu caz. Faptul că amenda s-a prescris nu înseamnă însă că lucrarea a intrat automat în legalitate.

Ce acte trebuie să aibă proprietarii de apartamente cu balcoane închise

Cartea tehnică a construcției și proiectul inițial al blocului, de la asociație sau din arhiva primăriei.

Aprobarea sau autorizația, dacă balconul a fost închis ulterior.

Documentația programului de reabilitare termică, dacă blocul a fost reabilitat.

Schița cadastrală a apartamentului. Dacă nu corespunde cu realitatea, pot apărea probleme la vânzare, mai ales dacă cumpărătorul ia credit ipotecar.

Dacă ai primit o decizie de impunere cu impozit majorat, verifică motivarea și baza de calcul. Pentru situații neclare, cel mai sigur este să depui o cerere scrisă la serviciul de urbanism al primăriei.