Celule stem. De ce sunt atât de importante pentru sănătatea copilului tău

Celulele stem sunt cele responsabile pentru sanatatea copilului tau si dorim sa va transmitem cateva informatii foarte importante despre acestea.

Va recomandam sa intrati pe site-ul bancii StemSure si afla tot ce trebuie sa stii despre acestea si cum pot intretine sanatatea copilului tau.

Celulele stem se recolteaza din cordonul ombilical, acesta fiind legatura intre copil si placenta mamei, pe perioada sarcinii, astfel copilul primind sursa de nutrienti si sange oxigenat necesar dezvoltarii acestuia.Sangele care ramane in cordonul ombilical si placenta este bogat in celule stem. Celule stem recoltate la nastere sunt celule adulte, suficient dezvoltate, fiind cea mai pura forma de celule stem nefiind afetate de imbatranire sau alti factori externi.

Celulele stem sunt foarte importante deoarece se pot dezvolta in alte celule stem care pot forma la randul lor tesuturi si organe in corpul uman.

Pana in present s-au realizat 45.000 de transplaturi folosind celule stem recoltate la nastere.In intreaga lume se fac peste 1 milion de transplanturi folosind orice forma de celule stem, pentru ca se pot recolta inclusiv din maduva spinarii sau din sangele periferic, dar cea mai buna forma de celule stem recoltate sunt cele din momentul nasterii.Celulele stem recoltate la nastere nu prezinta nici un risc in momentul recoltarii nici pentru mama si nici pentru fat, pentru ca recoltarea se efectueaza de catre o echipa medicala specializata, iar metoda este una inofensiva si simpla.Ca acestea se dea cele mai bune rezultate in cazul unui transplant este recomandat sa fie stocate intr-o banca specializata.Cu ajutorul celulelor stem recoltate la nastere se pot trata peste 80 de afectiuni.

De asemenea celulele stem recoltate la nastere se pot folosi in cazul unui transplant chiar si pentru frati sau surori, fiind o sansa de 25% de reusita.

In prezent se fac cercetari pentru tratamentul cu celule stem petru afectiuni grave cum ar fi, diabetul, boala Parkinson, scleroza multipla, afectiuni cardiace, afectiuni ale ficatului sau ciroza.Dorim sa va transmitem 5 motive pentru recoltatea celulelor stem:

- Recoltarea se poate face indifferent de varsta mamei

Cordonul ombilical este un tesut tanar care se formeaza la varsta de 7 saptamanii a sarcinii si nu este afectata calitatea acestuia de varsta mamei.

- Calitate si cantitate

Tesutul prelevat din cordonul ombilical reprezinta o sursa calitativa de celule datorita abundentei lor.

- Rata crescuta de compatibilitate

Celulele recoltate din cordonul ombilical sunt foarte tinere, cee ace inseamna ca nu au apucat sa dezolte anumite trasaturi iar corpul uman sa ajunga sa le respinga in cazul unui transplant.

- Sunt valoroase pentru viitorul sanatatii bebelusului

- Nu exista nici un motiv pentru neefectuarea recoltarii de cellule stem in momentul nasterii.