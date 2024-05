Cine anunţă prăbuşirea pieţei imobiliare din dubai

Piața imobiliară din Dubai, cunoscută pentru urcușurile si coborâșurile sale ciclice, are investitori și analiști care îi monitorizează îndeaproape dinamica și estimează traiectoria pentru 2024.

Creșterile anterioare și încetinirile ulterioare au generat o anumită atenție cu privire la potențialul de prăbușire a pieței. Urmează o corecție a prețurilor pe piața emirateană? Ce ar trebui să știe românii, care in ultimii ani au reușit un onorabil loc 10 in topul națiunilor care au investit in proprietăți pe tărâmul arăbesc.

Pentru a putea spune cât de aproape suntem de un declin sau cât de repede se apropie momentul corecției, ar trebui întâi să analizăm în ce punct al buclei ne aflăm, spune Barakat Mohamed, investitor și consultant Real Estate pentru investiții imobiliare in Dubai . Privind înapoi la volumele tranzacțiilor și la valorile totale din 2019 până în 2023, avem o imagine încurajatoare:

2019: Piața a înregistrat 41.000 de tranzacții imobiliare, în valoare totală de 81 de miliarde AED

2020: În ciuda provocărilor globale, au fost înregistrate 52.000 de tranzacții imobiliare, cu o valoare totală de 175 miliarde AED

2021: Piața a cunoscut o revenire notabilă cu 60.000 de tranzacții imobiliare, în valoare totală de 150 de miliarde AED - 2022: Elanul pozitiv a continuat să se accelereze, ajungând la 120.000 de tranzacții imobiliare, cu o valoare totală de 500 de miliarde AED

2023 (date incomplete): Dubai a înregistrat 116.116 noi tranzacții cu proprietăți în valoare de aproximativ 429,6 miliarde de dolari (117 miliarde de dolari) în primele nouă luni ale anului 2023, potrivit celor mai recente date de la Departamentul funciar din Dubai.

Aceste cifre demonstrează o traiectorie ascendentă consistentă, volumele și valorile tranzacțiilor înregistrând o creștere notabilă în fiecare an. Se așteaptă ca prețurile proprietăților din Emiratele Arabe Unite să continue să crească pe fondul cererii mai mari din partea cumpărătorilor, dar ar putea exista o schimbare în a doua jumătate a anului 2024 care ar putea afecta piața de lux, potrivit dezvoltatorilor și analiștilor.

Unul dintre ei este Haider Tuaima, director și șeful cercetării imobiliare de la ValuStrat a declarat: „În următoarele trei până la patru luni, piața va continua să fie puternică în ceea ce privește activitatea tranzacțională, în ceea ce privește aprecierea prețurilor și creșterile chiriilor.

Cu toate acestea, la mijlocul anului viitor, 2025, probabil în vară, „am putea vedea un punct de inflexiune în care am putea vedea o întorsătură în curbă și, dacă se va întâmpla, va ajunge mai întâi pe piața de lux”, a spus el.

Cum explică fondatorul Ikarri Real Estate această declarație la prima vedere îngrijorătoare: ca în orice algoritm, piața se saturează pe segmente, niciodată în totalitate. O dată ce investitorii și-au făcut treaba în segmentul de lux, acționând masiv cu interese în acea zonă, ramân încă nesaturate zonele medii și mici ca valoare a investițiilor. Proprietățile în care decid să

investeasca românii sunt in medie în valoare de 300.000 de eur, variind de fapt între 180.000 și 400.000 de eur. Nu s-au înregistrat tranzacții puternice în segmentul +10.000.000 eur, cel care se presupune că va fi primul afectat in următorii ani, explică Mohamed.

Un alt argument al stabilității pieței imobiliare din Dubai îl aduc tocmai profilul cumpărătorilor și investitorilor. „Pe măsură ce economiile mondiale se deschid, se așteaptă mai multe călătorii și se așteaptă ca investițiile în Dubai să crească”, a declarat Ravi Menon, co-președintele Sobha Group.

„Cei mai mari investitori ai noștri sunt de obicei din India, China, Marea Britanie și restul Europei și se așteaptă că această tendință va continua.” Investitorii din America Latină, Mexic și Canada sunt, de asemenea, așteptați să investească pe piața imobiliară a Emiratelor, ceea ce va contribui la creșterea în continuare a cererii, a adăugat el.

Cererea din partea investitorilor chinezi este, de asemenea, de așteptat să crească anul viitor, pe măsură ce cea de-a doua cea mai mare economie a lumii își revine din blocarea pandemiei. „Perspectivele pentru piața imobiliară rezidențială din Dubai în 2024 rămân pozitive, susținute de interesul continuu din partea investitorilor locali și internaționali”, a declarat Nick Witty, directorul executiv al Chestertons Mena.

Cele mai mari amenințări la adresa sectorului imobiliar din Dubai provin din creșterile neașteptate ale inflației, politica globală imprevizibilă a ratei dobânzii și contagiunea regională din cauza războiului Israel-Hamas, au declarat surse pentru Reuters.

Impactul potențial al perturbării rutelor maritime cheie din Marea Roșie este până acum neclar. Dar chiar și așa, tulburările geopolitice, cum ar fi invazia Ucrainei de către Rusia, au stimulat Emiratele în ultimii ani, iar unii speculează că acest lucru ar putea continua.

Dubai a beneficiat întotdeauna de fiecare dată când a existat haos, tocmai datorită stabilității și securității pe care o oferă”, a spus Barakat Mohamed, fondatorul Ikarri.

Luând în considerare indicatorii economici pozitivi, sentimentul puternic al investitorilor și o piață mai matură, există argumente solide împotriva probabilității unei prăbușiri a pieței în sectorul imobiliar din Dubai în 2024.

În schimb, piața pare bine poziționată pentru o creștere continuă și oportunități, beneficiind de dinamica puternică a cererii și de inițiative guvernamentale favorabile.

De fapt, piața prezintă acum semne că este o investiție mult mai robustă, asemănătoare cu imobiliarele din Londra. Cu toate acestea, este esențial să recunoaștem că investițiile imobiliare prezintă întotdeauna riscuri inerente, iar dinamica pieței poate evolua în timp.

Prin urmare, investitorii ar trebui să dea dovadă de diligență, să își ia în considerare toleranța la risc și să caute sfatul experților înainte de a lua decizii de investiții, a concluzionat expertul imobiliar pentru investiții în țările arabe, Barakat Mohamed.