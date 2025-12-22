3 minute de citit Publicat la 11:38 22 Dec 2025 Modificat la 11:38 22 Dec 2025

Vitamina D – Energia invizibilă care ne ține sănătoși

În era în care vorbim despre superalimente, detox și biohacking, uităm uneori de cel mai simplu și mai puternic nutrient: vitamina D. Un element esențial pentru imunitate, energie și longevitate, dar surprinzător de greu de obținut în stilul de viață actual.

De ce este vitamina D atât de importantă?

Vitamina D este responsabilă pentru reglarea calciului și fosforului, mineralele care ne mențin oasele puternice și dinții sănătoși. Dar rolul ei merge mult mai departe. Cercetările moderne arată că vitamina D influențează:

• funcționarea sistemului imunitar,

• echilibrul hormonal,

• sănătatea cardiovasculară,

• dezvoltarea și funcționarea creierului,

• prevenția unor boli autoimune,

• starea de spirit și nivelul de energie.

Nu este de mirare că specialiștii o numesc „vitamina longevității”.

De ce avem deficit, chiar dacă trăim pe o planetă plină de soare?

Vitamina D este unică: corpul o poate produce singur, prin expunerea pielii la soare. Dar realitatea modernă ne pune piedici la tot pasul. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitatea pielii de a produce vitamina D scade. Persoanele cu pielea mai închisă la culoare au nevoie de expuneri mult mai lungi pentru a produce aceeași cantitate. Iar stilul de viață actual – birouri, mașini, ecrane, protecție solară, haine care acoperă pielea – reduce dramatic timpul petrecut în lumina naturală.

La toate acestea se adaugă și faptul că vitamina D se găsește în foarte puține alimente, iar cantitățile sunt mici: pește gras, gălbenuș de ou, ciuperci expuse la UV. Chiar și în țările cu soare din abundență, deficitul este frecvent. Rezultatul? O problemă globală, confirmată de studii din peste 100 de țări.

Cine are cea mai mare nevoie de vitamina D?

Răspunsul scurt: toată lumea. Răspunsul lung: există categorii pentru care vitamina D este absolut esențială.

Femeile însărcinate

Vitamina D susține dezvoltarea oaselor, a sistemului imunitar și a creierului fetal. Nivelurile scăzute sunt asociate cu risc crescut de preeclampsie, diabet gestațional și complicații la naștere.

Sugarii și copiii

Laptele matern conține puțină vitamina D, iar expunerea la soare este limitată. Deficitul poate duce la rahitism, probleme de creștere și imunitate scăzută.

Adulții și vârstnicii

Oase fragile, risc crescut de fracturi, imunitate slăbită, oboseală cronică – toate pot avea legătură cu lipsa vitaminei D.

Persoanele cu obezitate sau afecțiuni digestive

Vitamina D este liposolubilă, iar absorbția ei depinde de metabolismul grăsimilor. De aceea, multe afecțiuni digestive sau intervenții bariatrice cresc riscul de deficit.

Vitamina D – un aliat pentru imunitate

Unul dintre cele mai interesante studii din ultimul deceniu a analizat peste 11.000 de participanți din 14 țări. Concluzia a fost clară: suplimentarea cu vitamina D reduce riscul de infecții respiratorii, în special la persoanele cu deficit sever.

Este o confirmare puternică a rolului său în susținerea imunității – un aspect esențial pentru sănătatea pe termen lung.

Cum alegem forma potrivită de vitamina D?

Există două forme principale: D₂ și D₃. D₃ este forma pe care corpul o produce natural la soare și este, conform studiilor, mai eficientă în creșterea nivelului de vitamina D în sânge.

Jamieson, lider global în suplimente de vitamina D, folosește vitamina D₃ de înaltă calitate, derivată din lanolină – o sursă naturală, sigură și eficientă.

Jamieson – un brand care a transformat vitamina D într-un standard al sănătății

Cu peste 6,6 milioane de flacoane produse anual și prezență în peste 30 de țări, Jamieson este unul dintre cele mai respectate nume în domeniul suplimentelor. Gama Jamieson de vitamina D este adaptată tuturor vârstelor și preferințelor:

Fiecare produs este testat riguros pentru puritate, potență și siguranță.

Vitamina D este fundația unei vieți lungi și sănătoase

Pentru că astăzi trăim mai mult în interior decât în natură, vitamina D devine un nutrient esențial pentru menținerea sănătății pe termen lung. De la oase puternice și imunitate echilibrată, până la sănătatea inimii, a creierului și a metabolismului, vitamina D este un pilon al longevității moderne. Iar atunci când alimentația și stilul de viață nu ne pot asigura nivelurile necesare, suplimentele de calitate – precum cele oferite de Jamieson – devin un sprijin real și sigur.